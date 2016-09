Bayer melhora oferta por Monsanto na fase final de negociações

A Bayer afirmou que as negociações com a Monsanto evoluíram e que agora está disposto a pagar mais de US$ 65 bilhões pela empresa, um aumento de 2% sobre a proposta anterior pela maior empresa de sementes do mundo. “Ambos os lados estão próximos de um consenso”, disse uma fonte com conhecimento do assunto. A Monsanto também aceitou abrir seus livros contábeis para a Bayer fazer uma verificação dos números da companhia, afirmaram duas fontes próximas do assunto. A Bayer informou que agora está preparada para oferecer US$ 127,50 por ação em um acordo negociado ante a proposta anterior de US$ 125. Mas o jornal alemão Rheinische Post publicou que uma oferta de US$ 130 por ação pode ser necessária para se chegar a um acordo “rápido e amigável” com a Monsanto. Em julho, a Bayer já havia elevado a oferta de US$ 122 para US$ 125 por ação. A proposta melhorada, porém, foi recusada pela Monsanto.

Forjas Taurus confirma ação penal

A Forjas Taurus confirmou que existe uma ação penal que tramita sob segredo de Justiça contra dois ex-funcionários da companhia e um cidadão iemenita, por suposta venda irregular de armas, no ano de 2013, para o Governo do Djibouti, cujo destino final seria o Iêmen. A empresa ressaltou que ela e seus administradores não são partes no processo. Diante dos fatos, a Forjas Taurus disse que a venda de armas leves e de uso civil foi realizada para o Governo do Djibouti, mas que após tomar conhecimento das suspeitas levantadas em torno do cidadão iemenita que intermediou a negociação decidiu cancelar qualquer tipo de negociação com o país africano. Além disso, a companhia determinou a retenção da mercadoria em trânsito e mediante comunicação oficial colocou à disposição do Governo do Djibouti o valor recebido correspondente à mercadoria retida.

Bradesco convoca assembleia

O Bradesco convocou uma assembleia para dia 7 de outubro para deliberar sobre a absorção de parcela do patrimônio do HSBC Bank Brasil. As parcelas do patrimônio do HSBC Bank serão absorvidas pelo Bradesco, Bradesco Leasing e Banco Bradesco Cartões e foram avaliadas a valor contábil em R$ 12.657.840,06, R$ 22.267.291,29 e R$ 17.877.851,26, respectivamente. Se aprovada a operação, a integração tecnológica do HSBC no Bradesco será iniciada no dia 7 de outubro, e os atuais clientes HSBC terão acesso às suas contas no Bradesco no dia seguinte. A aprovação também importará na consequente substituição da marca HSBC na sua rede de atendimento, que passará a ser Bradesco. Além disso, o banco também propõe alterar seu estatuto social em relação à composição de sua diretoria, elevar de 65 para 67 anos a idade limite para exercício do cargo de presidente e alteração do artigo 23 do estatuto.

RI da Cyrela renuncia

A Cyrela comunicou a renúncia de Eric Alencar ao cargo de diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Com isso, Miguel Mickelberg assumirá o cargo de diretor Financeiro da Companhia e Paulo Gonçalves assumirá o cargo de diretor de Relações com Investidores e Finanças Estruturadas. Pelo Estatuto Social da Companhia, a designação dos novos cargos estará sujeita à aprovação em AGE e, portanto, durante esse período, Raphael Horn, copresidente da companhia, acumulará interinamente o cargo de diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Ultrapar quer Liquigás

A Ultrapar confirmou que em conjunto com sua subsidiária Ultragaz está participando do processo competitivo para a compra da Liquigás, distribuidora da Petrobras. Segundo a companhia, há o interesse em oportunidades de crescimento e aquisições em seus mercados de atuação, que incluem distribuição de gás no Brasil. A Ultrapar reforça, no entanto, que até o momento, não há decisão final sobre a aquisição da Liquigás.