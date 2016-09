“O Poder Judiciário tem que ter uma preocupação: não exagerar no seu ativismo. Se exagerar, ele vai ter o mesmo desgaste que tiveram os militares” em 1964, afirmou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

Durante palestra em Belo Horizonte, Toffoli alertou para os riscos de criminalizar a política “e achar que o sistema judicial vai solucionar os problemas da nação brasileira, com moralismos, com pessoas batendo palma para doido dançar e destruindo a nação brasileira e a classe política. É o sistema judicial que vai salvar a nação?”

Toffoli diz que Judiciário não pode

cometer erro de militares em 1964

O ministro citou momentos da história brasileira em que os militares assumiram o papel de poder moderador, destituíram governos e depois devolveram o poder aos civis. Mas no golpe de 1964, analisou Toffoli, os militares quiseram “se achar os donos do poder” e se desgastaram com isso.

Toffoli afirmou que a justiça tem que resolver a crise “de maneira pontual” e quando for provocada, ou vai haver um totalitarismo do Judiciário e do sistema judicial.

“Se nós quisermos ser os protagonistas da sociedade brasileira, começarmos a fazer sentenças aditivas, começamos a fazer operações que tem 150 mandados de busca e apreensão num único dia… temos que refletir”, ponderou.