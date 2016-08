Bandeira tarifária continua verde

Pelo sexto mês seguido, a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz em setembro será verde, o que significa que não haverá nenhum valor adicional a ser pago pelos consumidores brasileiros. Ao definir a continuidade da bandeira verde, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) considerou o resultado positivo do período úmido e o aumento de energia disponível, com redução de demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro.

Havia uma expectativa no setor elétrico de que a bandeira pudesse passar para amarela no mês de setembro, principalmente porque o nível dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Norte e Nordeste estão baixos para esta época do ano. Quando há pouca água nos reservatórios, é preciso acionar as termelétricas para garantir o suprimento de energia, o que encarece o custo da energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios no Nordeste está em 20% de sua capacidade máxima e, no Norte, o nível está em 48,4%.

O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado em janeiro de 2015, como forma de recompor os gastos extras das distribuidoras de energia com a compra de energia de usinas termelétricas. A cor da bandeira que é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) indica o custo da energia elétrica, em função das condições de geração de eletricidade.

Desde o início da vigência do sistema, até fevereiro de 2016, abandeira se manteve vermelha, primeiramente com cobrança de R$ 4,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e, posteriormente, com a bandeira vermelha patamar 1, que significa acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Em março deste ano, a bandeira passou para amarela (com taxa de R$ 1,50 a cada 100 kWh) e, desde abril deste ano, a bandeira está verde.

Segundo a Aneel, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de cobrar um valor que já era incluído na conta de energia, por meio do reajuste tarifário anual das distribuidoras. A agência considera que a bandeira torna a conta de luz mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente.

ONS

As contas de luz deverão ficar pelo menos até o final do ano em bandeira verde, que não gera custo adicional para o consumidor, afirmou nesta sexta-feira o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata, que explicou que o nível dos reservatórios aponta que não deve ser necessário acionar térmicas mais caras, que levariam à bandeira amarela.

Barata, que falou com jornalistas em café da manhã, disse que o nível dos reservatórios e a afluência prevista para os próximos meses garantem a manutenção da bandeira tarifária sem custo adicional ao consumidor.

Ele chamou de especulações as notícias de que o governo poderia promover uma mudança de bandeira para amarela, o que implicaria em um custo adicional na conta dos consumidores de 1,50 real a cada 100 Kwh consumidos.

“Mantemos verde a bandeira, com certeza… Há muita especulação nesse mercado”, disse ele.

“Acho que vamos ficar com a verde até o fim, até porque em outubro e novembro começa a chover. Além disso, no período seco está chovendo. Ou seja, o balanço da carga de geração permite dizer que não será necessário gerar tanta térmica”, adicionou Barata, sobre as termelétricas que têm custo mais alto.

São Francisco

Ele afirmou ainda que o órgão espera ter até o final do ano autorização do governo para reduzir ainda mais a vazão defluente da hidrelétrica de Sobradinho, no rio São Francisco, o que reduziria a geração da usina para manter mais água no reservatório e possibilitar o atendimento à demanda por água para irrigação e consumo urbano.

“A ideia é poupar para um futuro próximo e evitar baixas perigosas; é um processo de poupança do rio, pois não sabemos o que vai ocorrer no próximo período chuvoso, e podemos ter uma repetição do último período úmido, que não foi bom”, disse ele. “A decisão vai ser tomada este ano ainda porque há uma sensibilidade dentro do governo sobre o tema…”

Leilão

O diretor-geral do ONS minimizou o adiamento do leilão de linhas de transmissão, que estava programado para 2 de setembro, e afirmou que o atraso deve ser de dois meses, não implicando em prejuízos para a construção dos empreendimentos.

Barata lembrou que a maioria dos lotes tem linhas que devem ser construídas pelo empreendedor de 48 meses a 60 meses, prazo considerado pelo governo muito dilatado. A proposta do governo é que nos futuros leilões o prazo de construção de até cinco anos possa ser encurtado para até quatro anos.

Para isso, o governo pretende capacitar e reforçar os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, em processo que normalmente consome boa parte desse período estabelecido para a entrega da obras.

“A nossa ideia é reduzir prazos para uma linha… Não adianta botar três anos sem resolver questões estruturais. Por isso, o governo vai se aproximar do meio ambiente e primeiro quer resolver problema da licença sócio-ambiental e depois reduz prazo”, explicou ele.