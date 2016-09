Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central (BC), a satisfatória situação de solvência do sistema financeiro do país pôde ser constatada pela estabilidade, no semestre, dos elevados níveis de capitalização e pelos resultados obtidos com os testes de estresse, apesar do progressivo aumento do impacto da materialização de riscos advindos do ambiente macroeconômico.

O sistema financeiro mostrou-se suficientemente líquido para manter suas operações durante o semestre. Os bancos aumentaram sua capacidade de absorver choques de liquidez no curto prazo, enquanto o risco de liquidez estrutural manteve-se estável, com os ativos de longo prazo sendo integralmente suportados por captações estáveis.

“O ambiente adverso da economia real continuou a refletir-se nos indicadores de crédito, resultando na manutenção de cautela na concessão e na baixa demanda por parte dos tomadores”,, destacou o relatório. As renegociações e reestruturações de dívidas mantiveram-se em alta no período, como forma de ajuste dos fluxos financeiros esperados à capacidade de pagamento de famílias e empresas.

A rentabilidade do sistema bancário reduziu-se, influenciada pela deterioração da qualidade do crédito e o consequente aumento das despesas com provisões. Em contrapartida, as instituições direcionaram esforços na contenção de custos administrativos e na busca por outras fontes de receita, com incremento das rendas com tarifas, seguros e cartões.

O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) funcionou de forma eficiente e segura no primeiro semestre de 2016. Nos sistemas de transferência de fundos, a liquidez intradia agregada disponível continuou acima das necessidades das instituições financeiras participantes, o que garante que as liquidações ocorram com tranquilidade.

Reestruturação de dívida

Em cenário de queda da economia, do aumento do desemprego e da alta da inflação, as renegociações de dívidas têm ajudado a impedir um aumento maior da inadimplência. Segundo o relatório, houve um pico da chamada reestruturação de dívida em junho deste ano, o que contribuiu para reduzir a inadimplência no encerramento do semestre.

Para o BC, se não fossem as operações de reestruturação de dívidas, a inadimplência teria um aumento de 0,9 ponto percentual, encerrando o semestre em 4,4%.

O BC explica que as reestruturações de dívidas são um subconjunto das renegociações, em que o tomador enfrenta dificuldades financeiras para honrar seus compromissos, e a instituição financeira faz concessões, relativamente às condições de pagamento, que não faria em condições normais de mercado, com o objetivo de reduzir perdas. As reestruturações são estimadas pelo BC, que identifica as operações vencidas e convertidas em operações a vencer, sem pagamento integral dos valores em atraso.

De acordo com o relatório, o fluxo mensal de reestruturações de dívidas vem crescendo desde o último trimestre de 2015 e estão sendo adotadas em todas as modalidades de crédito, mas com maior intensidade nas operações de financiamento imobiliário. O BC também destaca os financiamentos de veículos e cartão de crédito.

Segundo o BC, o percentual de clientes bancários com dívidas reestruturadas que voltam à inadimplência chega a 30%. O diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles, negou que a reestruturação possa mascarar a inadimplência, porque os dados dessas operações são conhecidos e considerados pelo BC. “A reestruturação pode ser benigna. É uma tentativa de recuperar um crédito, que da forma negociada anteriormente, poderia dar problema”, disse.

Meirelles acrescentou que em momentos de recessão econômica, como a atual, as reestruturações são comuns. “As instituições financeiras vem aumentando provisão para fazer frente a perdas esperadas, em linha com o aumento do risco de crédito”, acrescentou.

Lava Jato

Apesar de não constar do relatório divulgado, como ocorreu em publicações anteriores, Meirelles disse que o BC continua monitorando o efeito da Operação Lava Jato no sistema financeiro. O BC analisa se os bancos teriam condições de absorver impactos de um default (calote) de envolvidos na Operação Lava Jato, como construtoras e empreiteiras. “A gente continua acompanhando eventuais efeitos dessa operação no sistema. Não somente as empresas envolvidas, mas toda a cadeia de fornecedores e de empregados dessas empresas e fazendo simulações em função da exposição do sistema”, disse.

Novas tecnologias

No relatório, o BC reconheceu as transformações promovidas pelas empresas de tecnologia de serviços financeiros, as chamadas fintechs, e destacou que encoraja o desenvolvimento de novas tecnologias.

“Isso pode estimular a concorrência no mercado, o que impacta sua eficiência e possibilita a oferta de produtos a preços menores aos clientes, atingindo maior parcela da população”, afirmou Meirelles.

Por outro lado, apontou que “novas formas de prestação de serviços implicam a necessidade de métodos atualizados de acompanhamento de seu emprego e de um marco regulatório tempestivamente aprimorado, de forma a garantir o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e das infraestruturas do mercado financeiro”.