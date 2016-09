Austeridade e o olhar social da nova presidente do STF

A cerimônia de posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmem Lucia Antunes Rocha, foi marcada pela simplicidade, sem, todavia, deixar de seguir o formalismo e o tradicional rito da mais alta Corte da Justiça do país. O Hino Nacional interpretado por Caetano Veloso emocionou, assim como a ilustre presença da acadêmica Nélida Pinõn, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, foi destacada pela magistrada.

Pegou muito bem a nova presidente, e não presidenta, ter quebrado o protocolo e ter se dirigido, em sua saudação, em primeiro lugar a “Sua Excelência o Povo Brasileiro”, para, a partir daí, nomear as autoridades presentes. E ainda, de quebra, tendo em vista o momento pelo qual passa o país e em solidariedade ao cidadão comum, a ministra frisar e demonstrar muita disposição para o trabalho, tendo transmitindo, ao mesmo tempo, um recado anticorporativista: “Eu gosto é de processo”, ao justificar aos colegas a razão pela qual abdicara da festa de posse oferecida aos ministros que assumem a presidência em uma casa de eventos na capital federal.

Ao ser empossada presidente, a ministra deixa o acervo mais enxuto do STF. Os 3.275 processos serão assumidos pelo ministro Ricardo Lewandowski, seu antecessor, no posto que ela deixou para ele na Segunda Turma da Suprema Corte. Junto com a chefia do STF, a ministra acumula a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça, que controla o Poder Judiciário. Nesse âmbito, afirmou que terá a tarefa de unificar as várias instâncias do poder: “O Supremo é um só. O Judiciário tem que voltar a ser um só. Hoje tem sido vários, e penso que juntos somos muito mais”.

‘Quer-se um Brasil mais justo,

e é imprescindível que o construamos’

A posse foi, igualmente, marcada por forte simbolismo e recados claros dos magistrados a uma classe política sob ameaça da Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a indicou para preencher a vaga do então ministro Nelson Jobim, estava na plateia e ouviu as mensagens do decano do STF, o ilustre ministro Celso de Mello, e da própria presidente. Aliás, os recados, ainda que em tons extremamente educados, atingiram a vários que ali se encontravam, citados nessa Operação.

Em um discurso brilhante e memorável, o decano da Corte alertou para a importância do Judiciário como depositário da confiança da nação e citou “marginais da República” e “indignos do poder” que usam a política para “enriquecimento ilícito”, “subvertendo sua dignidade”. “Ninguém ignora que Brasil enfrenta gravíssimos desafios que repercutem nessa corte suprema”, mencionou o nobre ministro. Também é digno de registro um trecho do discurso do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao referir-se à nova presidente: “O Brasil precisa como nunca da força do seu caráter”.

Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, solteira, sem filhos e com 62 anos, Carmen Lúcia, segunda mulher a ocupar esse cargo, é uma jurista respeitada, professora universitária, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito do Estado, autora de obras consagradas, obrigatórias nas prateleiras das bibliotecas dos tribunais, escritórios de advocacia e das universidades. Foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral.

As minorias e os temas sociais recebem da magistrada um devotamento para lá de especial. Dá atenção às populações carcerárias, especialmente a feminina, para quem defende o parto fora das prisões, e à violência doméstica, que pretende combater com instalação de mais varas de atenção às mulheres vítimas de agressões. Também vem se manifestando em prol das liberdades individuais, como a união civil homossexual e à liberdade de manifestação a favor do uso de drogas.

A ministra já convocou os governadores dos 27 estados da Federação para debater as dívidas estatais com a União e os expurgos dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 para uma reunião. Um tema delicado é o reajuste salarial dos ministros do STF. Altamente impopular em meio à crise econômica do país e aos ajustes do novo governo, o tema foi defendido pelo ministro Ricardo Lewandowski ao final de seu mandato. Se aprovado, o aumento no salário dos ministros terá um efeito dominó sobre a folha de pagamento de magistrados de todo o país, impactando, em consequência, fortemente as contas públicas.

Em seu discurso, no qual exibiu com raro brilho e lucidez suas convicções, a nova presidente do STF, dentre tantos trechos relevantes, destacou, lembrando Cecilia Meireles, que “a liberdade é um sonho, que o mundo inteiro alimenta, parece-me ser a justiça um sentimento, que a humanidade inteira acalenta”. E “em tempos cujo nome é tumulto escrito em pedra, como diria Carlos Drummond de Andrade, os desafios são maiores. Ser difícil não significa impossível”.

A magistrada sublinhou que a justiça não é milagre, nem jurisdição é mistério, além de também enfatizar que “o tempo é de esperança. Quer-se um Brasil mais justo, e é imprescindível que o construamos”.

A grandeza do discurso de posse da ministra Carmem Lucia deve servir de discussões nas faculdades de Direito de todo o país, pelo significado dos seus pensamentos, pela profundidade das suas convicções, pela bela narrativa e, sobretudo, pelo uso eloquente e bem aplicado das palavras por ela escolhidas. Texto tão importante quanto a Oração dos Moços, discurso que seria proferido por Ruy Barbosa, perante a turma de 1920 da Faculdade de Direito de São Paulo. “Para o coração, pois, não há passado, nem futuro, nem ausência. Ausência, pretérito e porvir, tudo lhe é atualidade, tudo presença.”

Que a presença da ministra Carmem Lúcia na Presidência da mais alta Corte do Judiciário, justamente em um momento de grande instabilidade da vida nacional, seja percebida como um presságio de novos tempos para a República e para o Brasil que todos almejamos. Talento, comprometimento, saber jurídico, ética, coragem para mudar e inovar não lhe faltam.

Paulo Alonso

Advogado, jornalista e diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso.