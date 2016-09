Associação Comercial de SP: expectativa é que dezembro apresente mesmo nível de 2015

O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, comentou nesta terça-feira os dados do comércio brasileiro em julho, divulgados hoje pelo IBGE.

Segundo ele, “as retrações das vendas continuam fortes nos varejos ampliado e restrito, em relação ao ano passado. Nossa expectativa é de que a queda vá diminuindo e o mês de dezembro apresente o mesmo nível de dezembro de 2015, ou seja, crescimento zero. Não salvaria o ano – que fechará com retração – mas o primeiro passo para crescer é parar de cair”.

Ele acrescenta que a tendência de equilíbrio nos próximos meses vai se dar pelo efeito-base.

– O segundo semestre de 2015 foi muito fraco, o que ajuda com alguma reação nos números em 2016. Assim, poderemos começar 2017 em condições de crescimento, embora modesto.

Segundo o presidente da ACSP, há espaço para otimismo quanto ao futuro, já que os principais problemas políticos foram resolvidos e, assim, o Congresso pode debater e aprovar medidas em direção ao ajuste.

– Espera-se também que o Banco Central comece a diminuir a taxa de juros – mesmo que seja na última reunião do ano – assim que a inflação retomar a tendência de baixa, o que vai destravar a economia e materializar as expectativas.

Consumo consciente – A terceira edição da pesquisa “O Consumo Consciente no Brasil” mapeou a percepção que o consumidor tem sobre o próprio papel na temática e a percepção individual sobre as práticas adotadas pelas empresas. Tendo como ponto de partida a questão “O que você considera que são práticas associadas ao consumo consciente?”, consumidores com idade entre 21 anos e 65 anos; das classes A, B e C (critério Brasil, 2015); e moradores das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, apontaram como se relacionam com o conceito nos âmbitos ambiental, social e econômico. A pesquisa, que será apresentada na 14ª edição do Conarec, foi conduzida pela Shopper Experience e coordenada por Stella Kochen Susskind, especialista em relações de consumo.

Para 92% dos entrevistados, o consumidor brasileiro é o protagonista no consumo consciente. Na avaliação de Stella Kochen Susskind, que também é presidente da Shopper Experience, o índice não representa uma boa notícia. A edição de 2015 mostrava que 97% dos brasileiros tomavam para si essa responsabilidade.

– Tivemos uma redução significativa no número de brasileiros que apontam o consumidor – ou seja, ele mesmo – como o principal responsável pelo consumo consciente nos âmbitos ambientais, econômicos e sociais. Uma percepção de que o problema e a solução estavam nas próprias mãos. Hoje, o que vemos é que essa percepção não é tão clara para muitos. E, pelos dados comparativos dos últimos três anos, não podemos dizer que essa responsabilidade, na percepção do brasileiro, esteja migrando para outros protagonistas. Não aumentou, por exemplo, a porcentagem de consumidores que creditam ao governo ou às empresas essa responsabilidade. Dessa forma, podemos concluir que muitos acham que a culpa ou a responsabilidade não é de ninguém – avalia a executiva.

A questão aponta que 88% creditam ao governo e a empresas multinacionais a responsabilidade pelo consumo consciente; 86% creditam a empresas brasileiras e organizações não governamentais (ONG); 85% a organizações internacionais; 82% aos países ricos; e 63% aos países pobres.

– É interessante notar que para 82% dos consumidores brasileiros, a responsabilidade pelo consumo consciente no Brasil é dos países ricos, ou seja, um contrassenso – avalia Stella.