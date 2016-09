Artes e antiguidades no Recreio

A leiloeira Thais Dias Brandão de Queiroz fará seu leilão no Recreio dos Bandeirantes (à Avenida Guignard, 770) nesta quinta-feira (15) às 18h30 – visitação, com agendamento, das 14h às 16h. Thais venderá peças como: cristais e vidros; pinturas e gravuras; porcelanas e cerâmicas; joias, pratas e relógios; esculturas e bronzes; e diversas curiosidades. Neste mesmo dia (15), das 10h às 16h, acontecerá a exposição de seu pregão de livros raros e esgotados na Rua do Propósito, 44, loja. Gamboa, (RJ) com lances recebidos online ou por telefone na sexta e segunda-feira (16 e 19) às 18h.

Colecionismo em Botafogo

Alexandre Mendes Gonzalez estará em seu leilão Antique e Collect nestas segunda a quinta-feira (19 a 22) às 19h. Peças interessantes em fotografias, cartões-postais, documentos, revistas, livros, gravuras, esculturas, memorabilia, filatelia, numismática, brinquedos e diversas peças de colecionismo que podem ser vistas em seu catálogo on line no website www.gonzalezleiloeiro.com.br ou presencialmente com agendamento prévio à Rua das Palmeiras, 93, apartamento 501 Botafogo (RJ).

Carros e motos no Rodando Legal

Os veículos apreendidos pelo Detro RJ serão vendidos de forma presencial e online pelo leiloeiro Alexandro Lacerda no Clube de Engenharia nas próximas quarta e quinta-feira (21 e 22) às 10h, na Avenida Rio Branco, 124, no 18º andar, Centro (RJ).

A visitação será das 9h às 17h em diferentes dias e locais: sábado (17) na Fazenda Botafogo, à Rua Senador Mozart Lago, 151, e à Avenida Santa Cruz, 11220, Senador Vasconcelos, em Campo Grande; e, na segunda-feira (19), será na matriz à Rodovia Washington Luís, 4.100, Vila São Luís, em Duque de Caxias, e na Estrada Adhemar Bebiano, 4.910, no Engenho da Rainha. As compras online serão pagas no boleto bancário. Editais e informações no website www.alexandroleiloeiro.com.br ou no escritório sediado na Rua da Assembléia, 93 grupo 502, Centro (RJ).

Melhor oferta em imóveis na Zona Sul

Diversos imóveis com o leiloeiro Edgar Carvalho no Auditório do Fórum Trabalhista, sito na Rua do Lavradio, 132, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em melhor oferta esta semana na Zona Sul. Entre eles, oferecerá lotes de terrenos na Gávea com avaliação inicial de R$ 41.878.320,00 na terça-feira (20) às 12h45. Os editais e outras informações em seu website www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br ou no seu escritório à Avenida Treze de Maio, 47 grupo 912, Centro (RJ)

Leilões em andamento

www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.superbid.net, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.brbid.com, www.antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.br, www.depaula.lel.br, www.gonzalezleiloeiro.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.joaoemilio.com.br, www.jonasrymer.lel.br, www.lilileiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.machadoleiloes.com.br, www.marciopinho.com.br, www.marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.paulocade.com.br, www.rjleiloes.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, www.rodrigoportella.lel.br, www.sold.com.br, www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.br, www.thaisqueirozleiloeira.com.br