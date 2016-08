Apple é acusada de usar benefícios fiscais ilegais na Irlanda e UE multa a empresa em 13 bilhões de euros

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, concluiu que a Irlanda infringiu durante 11 anos as regras de concorrência ao conceder à Apple benefícios fiscais que permitiram à multinacional norte-americana a pagar menos impostos e ficar em vantagem face a outras empresas. A notícia é destaque hoje (30) na imprensa europeia.

Os incentivos em questão, referentes ao período de 2003 a 2014, totalizam 13 bilhões de euros e resultam de acordos fiscais que permitiram à multinacional beneficiar de uma redução artificial de impostos . O valor precisará ser regularizado pela empresa. A Apple diz que cumpriu a lei e já anunciou que vai recorrer da decisão, contando com o apoio do Governo.

Os benefícios foram estabelecidos pelo Estado irlandês a duas sociedades do grupo com sedes na Irlanda (de direito irlandês), a Apple Sales International e a Apple Operations Europe, através de decisões fiscais onde era definido o método de cálculo dos lucros tributáveis das empresas.

Embora os incentivos que dão origem aos 13 bilhões de euros a serem pagos ao fisco irlandês vão de 2003 a 2014, o caso começou alguns anos antes, quando em 1991 a Irlanda assinou o primeiro acordo fiscal, depois substituído por uma segunda decisão em 2007.

A investigação permitiu concluir que “quase todos os lucros de vendas registados pelas duas empresas eram atribuídos internamente a uma ‘sede social’”, embora elas só existissem no papel e não fossem geradoras desses resultados.

“Estes lucros atribuídos às ‘sedes sociais’ não estavam sujeitos a imposto em nenhum país ao abrigo de disposições específicas do direito fiscal irlandês, que deixaram de estar em vigor. Em resultado do método de atribuição autorizado nas decisões fiscais, a Apple apenas pagou uma taxa efetiva de imposto sobre as sociedades que baixou de 1% em 2003 para 0,005% em 2014 relativamente aos lucros da Apple Sales International”, explicou a Comissão.

A comissária europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, se pronunciou dizendo que se trata de uma regularização dos impostos e, no Twitter, reforçou que na origem está uma ajuda de Estado ilegal.