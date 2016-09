Após fim de trégua, comboio humanitário é atacado na Síria

Há apenas algumas horas do governo sírio de Bashar al-Assad ter anunciado o fim da trégua no país, 12 pessoas morreram nesta segunda-feira em um bombardeio perto da cidade de Aleppo, que destruiu grande parte de um comboio que trazia alimentos para a cidade e arredores. As informações são da Agência Ansa.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos e com um porta-voz das Nações Unidas, os bombardeios atingiram e destruíram ao menos 18 dos 31 caminhões que levavam alimentos e outros produtos de primeira necessidade para a região de Urm al-Kubra, onde cerca de 78 mil pessoas precisam urgentemente de ajuda humanitária.

O comboio, que tinha como objetivo chegar a Aleppo, estava em uma parte rural do país dominada por forças rebeldes. Por isso, o Observatório Sírio acredita que os aviões responsáveis pelos ataques devem pertencer às forças militares sírias ou russas.

O governo de Assad ainda não fez nenhuma declaração sobre o ocorrido. Mais cedo nesta segunda, moradores de áreas ao leste de Aleppo já haviam relatado bombardeios na região.

Agência Brasil, com informações da Agência Ansa