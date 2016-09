Análise fundamentalista

Análise XP

Top Picks

Nesta semana optamos por alocar 5 pontos percentuais de Cosan em Gerdau, já que a última underperformou o índice na semana anterior, e deve recuperar ao longo dessa semana. Além disso, acreditamos que haja menos potencial de upside para Cosan essa semana. Nossa visão positiva de longo prazo para ambos os ativos, no entanto, está mantida.

Visão Macroeconômica

Retrospectiva

Semana marcada pela conclusão do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, contou com o PIB do segundo trimestre pior do que o esperado, e na parte externa com dados do mercado de trabalho dos EUA mais fracos que o projetado. O início do governo efetivo de Michel Temer foi marcado com sua viagem para a China, no encontro do G-20.

Perspectiva

Na parte doméstica, as atenções se voltam a informações que ajudarão a estimar a trajetória da taxa de juros, com a ata da última reunião do Copom e com o IPCA de agosto. No exterior, além de uma nova leitura do PIB da Zona do Euro, destaque para a reunião do Banco Central Europeu que pode apresentar medidas que relaxem o pacote de estímulos monetários da região.

Retrospectiva

PNAD (taxa de desemprego)- Jul/16: 11,6% (anterior 11,3% / estimativa 11,5%)

A população desocupada cresceu 3,8% na comparação com o trimestre fevereiro-abril, um acréscimo de 436 mil pessoas

PIB – 2oTri: -0,6% (anterior -0,3% / estimativa -0,5%)

A agricultura recuou 2,0%, a indústria avançou 0,3% e os serviços recuaram 0,8%. Pela ótica da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 0,4%, o consumo das famílias recuou 0,7% e o consumo do governo recuou 0,5%. No que se refere ao setor externo, as exportações expandiram 0,4% e as importações cresceram 4,5%.

Decisão Taxa Selic: 14,25% (anterior 14,25% / estimativa 14,25%)

O comunicado da decisão foi lido por boa parte do mercado como um primeiro passo passa o início do ciclo do corte de juros ainda em 2016.

Produção Industrial – Jul16: 0,1% (anterior 1,1% / estimativa 0,05%)

O quinto mês seguido de alta no setor, mostrando que o setor parece ter batido o chamado “fundo do poço”.

Relatório de Emprego – Ago/16: 4,9% (anterior 4,9% / estimativa 4,8%)

Relatório de emprego decepcionou, mostrando uma criação de vagas menor que a esperada, embora agosto e setembro sejam meses sazonalmente piores.

PMI Industrial – Ago/16: 51,7 (anterior 52 / estimado 51,8)

A grande surpresa ficou com o PMI do Reino Unido, que subiu de 48,3 para 53,3.

CPI – Ago/16: 0,2% (estimativa 0,3%)

A prévia veio abaixo do esperado, mostrando a dificuldade da região em estimular a economia.

Perspectiva

Ata do Copom: terça-feira

IPCA – Ago/16: sexta-feira (anterior 0,52% / estimativa 0,44%)

Jolts – Jul/16: quarta-feira (anterior 5624)

PIB 2oTri: terça-feira (anterior 0,3% / estimativa 0,3%)

Reunião BCE – Ago/16: quinta-feira (anterior 0,0% / estimativa 0,0%)

*MoM = Mês contra mês

YoY = Ano contra ano

QoQ = Trimestre contra trimestre

Estimativa = mediana das estimativas do Bloomberg

Top Picks: Portfólio Sugerido

Itaú (ITUB4)

O Itaú Unibanco é uma companhia aberta que, em conjunto com empresas coligadas e controladas, atua no Brasil e no exterior, na atividade bancária em todas as modalidades por meio de suas carteiras: comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, inclusive as de operações de câmbio e nas atividades complementares, destacando-se as de Seguros, Previdência Privada, Capitalização, Corretagem de Títulos e Valores Mobiliários e Administração de Cartões de Crédito, Consórcios, Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas. A empresa conta com uma gestão extremamente competente, voltada para a eficiência em suas operações e geração de valor para os acionistas. É inegável que o cenário econômico de curto prazo é desafiador (um dos motivos da nossa preferência por companhias com boa gestão), porém enxergamos uma melhora no ambiente de crédito em 2017 e entendemos que o Itaú tem ótimas condições de se aproveitar desse momento. Aliado a isso, o valuation da empresa está em um patamar interessante e continua representando uma das melhores relações risco x retorno, comparativamente aos demais setores da Bolsa.

BB Seguridade (BBSE3)

A BB Seguridade é uma empresa controlada pelo Banco do Brasil S.A. que centraliza os negócios de seguros, previdência aberta e capitalização. Organizada como uma empresa de participações, a companhia atua, por meio de suas coligadas e controladas, em dois ramos de negócio: (i) Negócios de risco e acumulação: composto por produtos de seguros, previdência aberta, capitalização, resseguros e planos privados de assistência odontológica; (ii) Negócios de distribuição: serviços de corretagem. A empresa é bastante lucrativa, com retorno elevado, capilaridade, e ampla capacidade de expansão, com ainda baixa penetração na base de clientes do Banco do Brasil. Aliado a isso, acreditamos que a “necessidade” da previdência privada vem ganhando cada vez mais força, e deve manter o forte crescimento desse segmento no negócio da companhia, fora possíveis ações do governo, que poderiam beneficiar a previdência privada, por conta da urgente reestruturação que o país precisa passar no âmbito da previdência. O ativo negocia a múltiplos atrativos, com dividend yield elevado, pontos interessantes para uma empresa que apresenta crescimento anual acima da média e menos correlacionada com o desempenho agregado.

Ecorodovias (ECOR3)

As operações da Ecorodovias baseiam-se em sistemas logísticos formados pela integração entre as concessões rodoviárias com plataformas logísticas, que visam integrar terminais logísticos intermodais, terminais portuários, terminais retroportuários, centros de distribuição, recintos alfandegários e portos, bem como a prestação de serviços integrados de logística. Na atualidade, as atividades incluem principalmente concessões rodoviárias e terminais logísticos. Apesar da retração econômica ter apresentado desafios para a Ecorodovias, enxergamos um potencial de valorização em um cenário de melhora das expectativas com o novo governo e fechamento da curva de juros (médio/longo prazo). Além disso, existem outros triggers interessantes, como a entrada de um novo controlador com experiência no setor (Gruppo Gavio), venda de ativos em andamento (Ecoporto/Elog) e foco do novo governo no avanço dos projetos de infraestrutura no país. Em termos de valuation, a Ecorodovias segue negociando abaixo da média histórica, apresentando uma boa relação risco x retorno.

Cosan (CSAN3)

A Cosan é uma das maiores corporações do Brasil, com negócios em setores estratégicos para o desenvolvimento brasileiro. A empresa atua nos segmentos de (i) distribuição de gás natural através da Comgás, (ii) produção de etanol, açúcar, energia elétrica e distribuição de combustíveis por meio da Raízen, (iii) produção e distribuição de produtos automotivos através da Cosan Lubrificantes, e (iv) arrendamento de propriedades agrícolas por meio da Radar. A empresa passa por um bom momento operacional. O segmento de Energia (principalmente Açúcar, Etanol) deve se beneficiar dos altos preços do açúcar, probabilidade do aumento da CIDE e menor risco de redução no preço da gasolina. Já o segmento de Combustível continua ganhando market share, e a Comgás tem mantido uma performance satisfatória (tende a se beneficiar de uma melhora na atividade industrial no médio/longo prazo). Em termos de valuation o ativo está em um patamar interessante, com um múltiplo abaixo da média histórica (5,7x EV/Ebitda Fwd nos últimos quatro anos). Lembrando que o processo de desalavancagem da empresa segue avançando, trimestre após trimestre.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil é um conglomerado financeiro cujas atividades são agrupadas em seis segmentos: a) bancário; b) Investimentos; c) Gestão de Recursos; d) Seguros, Previdência e Capitalização; e) Meios de Pagamento; e e) Outros Segmentos. O capital do banco é distribuído entre a União Federal, que detém 54,4% do capital, investidores estrangeiros, que possuem 20,5%, e por fim outros acionistas, que ficam com os 21,5% restantes. Estamos otimistas com o ativo devido a (i) melhora no ambiente político (ii) o apontamento de Paulo Cafarelli como presidente do banco, e uma preocupação maior com governança, e (iii) melhora do cenário macroeconômico, com perspectiva de queda na inadimplência e aumento do produto, consequentemente permitindo que a empresa entregue um ROE (retorno sobre patrimônio) maior. Em termos de valuation, o ativo se mostra ainda muito atrativo, negociando a 0,7x P/B.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras é uma empresa de capital misto, tendo o Tesouro como seu controlador. Está presente em diversos segmentos, entre eles exploração e produção de petróleo, refino, comercialização, transporte, petroquímico, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. Tem uma produção diária de petróleo próxima a 2,8 milhões de barris por dia, com 13,3 bilhões de barris de óleo equivalente de reservas provadas, e 122 plataformas de produção. Possui ainda mais de 78 mil funcionários e está presente em 19 países. O ambiente para a empresa melhorou significativamente nos últimos meses, devido a fatores como (i) a troca da Presidência da empresa, que hoje está engajada com o projeto de privatização de ativos, redução do endividamento e a geração de caixa, (ii) a alta de ~25% preço do petróleo no 2T16, e (iii) a queda no preço do Dólar no mesmo período. Assim, com um ambiente político e econômico mais favorável, reiteramos nossa visão positiva sobre o ativo, e seguimos otimistas com o plano de desinvestimento da empresa

Top Picks: Portfólio Sugerido

Gerdau (GGBR4)

A Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços longos especiais do mundo. Possui operações industriais em 14 países – nas Américas, na Europa e na Ásia – as quais somam uma capacidade instalada superior a 25 milhões de toneladas por ano. A companhia atua nos segmentos de produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. O momento é interessante para a Gerdau, que se beneficia da melhora política e econômica, com o avanço da confiança, e também do potencial aumento de obras de infraestrutura, um dos principais focos do atual Governo. Além disso, a produção brasileira de aço tem apresentado sinais de recuperação, bem como a venda de produtos siderúrgicos no país. O ativo negocia atualmente a um nível atrativo de valuation, a 6,2x EV/Ebitda 2017e, e acreditamos ainda que as projeções de resultado para esse ano ainda possam ser revisadas para cima.

XPI

Celson Plácido

Analista, CNPI