Análise de Mercado Coinvalores

Boa tarde.

Setembro será um mês crucial para a definição da confiança no mercado doméstico. Com o fim da interinidade, o comprometimento e o jogo de cintura de Temer para a aprovação do ajuste fiscal será essencial para fomentar a confiança dos investidores. Já a condução da política monetária deve ser destaque mundo a fora. A começar pelos EUA, onde esperamos uma manutenção da taxa de juros, enquanto que os Bancos Centrais do Japão, China e Inglaterra podem dar novas sinalizações ou até mesmo anunciar novos pacotes de estímulo econômico.

Nesse contexto, fizemos apenas pequenos ajuste nas nossas carteiras. Convém ressaltar também a expressiva rentabilidade que nossas carteiras vem apresentando no acumulando do ano, com destaque para o portfólio de dividendos e small caps que reportam alta de 48,9% e 55,2% respectivamente.

Bons negócios.