AmCham: para 64% dos empresários, sucesso de concessões depende da recuperação da imagem do Brasil

Na visão dos empresários brasileiros, o sucesso do Programa de Concessões anunciado pelo gverno do presidente Michel Temer dependerá da velocidade na recuperação da imagem e credibilidade do país no cenário interno e externo.

A Amcham entrevistou 160 presidentes e diretores de empresas na última sexta-feira, em São Paulo, durante edição do Seminário Produtividade Brasileira. Para 64% deles, a boa aceitação do plano e dos 25 projetos está atrelada a agilidade do governo no restabelecimento da confiança dos investidores, inclusive no O ritmo da aprovação de financiamento (13%), licenciamento ambiental (13%) e realização de road show com investidores (9%) também são pontos cruciais da boa aceitação no mercado do principal programa do Governo Temer.

Para a realização de road show com bancos, investidores e construtoras, os empresários apontaram prioridades da agenda internacional. Os mercados alvos devem ser EUA (47%), China (28%), outros países asiáticos (12%), América Latina (7%), União Europeia (4%) e África (2%).

Sobre a agenda do programa de concessões, os executivos brasileiros enxergam quase todas obras de infraestrutura como prioritárias. Quando questionados sobre “qual deve a prioridade levando em conta o maior impacto na retomada na economia?”, os executivos listaram nesta ordem: portos (27%), ferrovias (24%), geração e transmissão de energia (24%), estradas (19%) e aeroportos (5%).