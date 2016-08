Aluguel residencial, com aniversário em setembro, terá reajuste de 11,49%

O aluguel residencial em andamento poderá sofrer reajuste de 11,49%. Esse percentual compreende o período entre setembro 2015 a agosto de 2016 (12 meses) e deve ser aplicado aos contratos de locação residencial com aniversário em setembro e cláusula de reajuste pelo IGP-M (da FGV), ou seja, aproximadamente 90% dos aluguéis do mercado. A variação no mês de agosto foi de 0,15%.

Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Sindicato da Habitação(Secovi-SP) divulga fator de atualização que, neste caso é de 1,1149. Por exemplo: para atualizar um aluguel de R$ 1.500,00 em vigor até agosto de 2016, multiplica-se R$ 1.500,00 por 1,1149, que resultará em R$ 1.672,35, novo valor de aluguel a ser pago no final do mês de setembro ou início de outubro.