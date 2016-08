Alere fez mais de seis mil testes durante Olimpíadas do Rio

A Alere, multinacional do segmento de diagnóstico e Point of Care, levou mais de seis mil testes de perfil lipídico para a população durante as Olimpíadas. A ação itinerante ocorreu entre os dias 11 e 15 de agosto em diversos pontos do Rio de Janeiro e atendeu um total de 1050 pacientes durante o período, entre moradores do Rio e turistas do Brasil e do mundo que acompanhavam os jogos. A empresa, com sede em Waltham, Estados Unidos, que tem como foco testes rápidos de doenças infecciosas, doenças cardiometabólicas e toxicologia.

A campanha contou com o apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj) e teve o objetivo de utilizar a praticidade do Point of Care (POC) para levar esse tipo de informação importante à população, visando estimular hábitos saudáveis e, mais importante, uma cultura de prevenção e diagnóstico precoce.

Segundo Cyrille Schroeder, vice-presidente de Marketing da empresa na América Latina, esse tipo de ação itinerante ainda serve para mostrar a capacidade do POC como ferramenta para ampliar a consciência da população a temas importantes como a prevenção de doenças. “ Uma pessoa que raramente se consulta pode ser sensibilizada graças a um resultado rápido e passar a procurar o apoio de um médico especialista, além de receber informações sobre a importância de monitorar indicadores como colesterol e triglicérides e ser incentivada a hábitos mais saudáveis”, explica.

A campanha Torcida Alere também marcou a estreia da Alere Van, unidade móvel para a realização de ações itinerantes. Para o VP de marketing, o sucesso da ação serve como combustível para a realização de outras atividades como esta, seja em farmácias, clínicas, empresas ou outros lugares de grande circulação, permitindo acesso maior à testagem com orientações diagnósticas e terapêuticas.