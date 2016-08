AGS amplia transporte de aeronaves em 40%

O transporte de aeronaves tem apresentado crescimento, o que levou a AGS Holding ampliar em 40% o volume de serviços nos últimos 12 meses. A empresa inaugurou recentemente um escritório em Atlanta (Geórgia, EUA) e, até o final do ano, terá um no Canadá.

Esta semana, a AGS participa da Labace, feira do setor que acontece de hoje a quinta-feira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A empresa ocupa um estande sustentável, criado a partir de um container.

“Nós tivemos preocupação com a crise, mas consideramos que era o momento de investir e agora estamos colhendo os frutos”, explica Alexandre Gulla, presidente da Holding AGS. Segundo ele, a empresa passou por uma série de mudanças de processos, aumentando a operação e reduzindo custos. Na feira, os visitantes poderão conferir uma aeronave embalada e uma carreta desenvolvida especialmente pela AGS para os serviços exclusivos de transporte, avisa Gulla que acrescenta que a empresa fornecerá todos os veículos elétricos utilizados para o transporte dos visitantes.

Com sede em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Manaus, Miami, Houston e Itália, além de uma ampla rede de representantes ao redor do mundo, a companhia gerencia todos os processos do início ao fim, garantindo que a carga chegue ao seu destino.