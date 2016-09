Acionistas da Via Varejo aprovam proposta de reorganização societária

Os acionistas minoritários da Via Varejo aprovaram, em assembleia geral extraordinária, a proposta de reorganização societária para integração dos negócios de comércio eletrônico operados pela Cnova Brasil (subsidiária da Cnova NV), conforme já havia sido recomendado pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da varejista. A implementação da reorganização, no entanto, está condicionada ainda à aprovação de assembleia geral da Cnova NV, que deve ocorrer durante o quarto trimestre de 2016. A Via Varejo, do Grupo Pão de Açúcar, havia informado em agosto que foram identificadas potenciais sinergias, envolvendo cerca de R$ 245 milhões, na reorganização societária da Cnova Brasil. Esses ganhos viriam principalmente de logística, práticas comerciais, custos administrativos e de pessoal e redução de custos financeiros.

Eleito novo diretor financeiro da Oi

Destaque para duas notícias sobre a Oi. Ricardo Malavazi Martins foi eleito novo diretor financeiro da companhia. Ele substituirá Flavio Nicolay Guimarães. Já o Estadão informa que as negociações entre os acionistas da Oi Société Mondiale, fundo ligado ao empresário Nelson Tanure, e a Pharol (antiga Portugal Telecom) avançaram nos últimos dias e podem ser concluídas nesta semana. O acerto prevê um reorganização do Conselho de Administração, que passará a ter membros indicados por Tanure. A diretoria da empresa também passa por mudanças, com a substituição de executivos que teriam enfrentado desgastes com conselheiros ligados à Pharol.

Cemig vende parte da Transchile Charrúa

A Cemig celebrou um contrato para a venda da totalidade de sua participação societária na Transchile Charrúa Transmisión correspondente a 49% do capital total da companhia, para a Ferrovial Transco Chile, empresa controlada pela Ferrovial. O valor total da transação ficou em US$ 56,6 milhões, que deve ser ajustado na data do fechamento do negócio. Além disso, o conselho de administração da Cemig aprovou a venda das units que a companhia tem da Taesa em oferta pública. Sobre este assunto, a empresa já havia confirmado que venderia sua participação de até 40.702.230 units, correspondentes a 40.702.230 ações ordinárias e 81.404.460 ações preferenciais.

JHSF continua vendendo participações

A JHSF Participações celebrou a venda da companhia Metro Norte, concessionária do Shopping Metro Tucuruvi, para a Hemisfério Sul Investimentos (HSI). O preço estabelecido para a transação foi de R$ 440 milhões. Está previsto na proposta um período de exclusividade para a HSI pelo prazo de negociação dos contratos definitivos, previsto para os próximos 15 dias. Segundo comunicado da JHSF, a HSI se comprometeu a pagar R$ 30 milhões a título de sinal, sendo R$ 5 milhões nesta data. O saldo do sinal deverá ser pago no momento da assinatura dos contratos definitivos.

Canada Pension Plan pode comprar participação na Aliansce

A Aliansce informou que o Canada Pension Plan teve aval do Cade para a compra de fatia na companhia. A operação que envolve a compra pelo Canada Pension Plan Investment Board de 11,3% do capital total da Aliansce foi aprovada sem restrições, segundo despacho publicado no Diário Oficial. A CPPIB adquirirá 100% dos títulos de participação emitidos pela GGPBRIII e, atualmente, detidos integralmente pela Nevada Office, sendo ambas, GGPBRIII e Nevada, indiretamente detidas pela General Growth Properties, segundo documento do Cade. Após o negócio, a gestora de investimentos dos ativos do Canada Pension Plan ampliou fatia de 29,16% para 40,4% na Aliansce. A GGPBRIII anulou participação, que era de 11,25% anteriormente.

Pedágio de via da CCR tem revisão

A CCR MS VIA, da CCR teve aprovação para revisão de pedágio na BR-163-MS. A revisão acarreta redução, manutenção e aumento das tarifas cobradas nas 8 praças de pedágio da estrada, que liga Mato Grosso e a divisa com o Paraná. O valor para categoria 1 de veículo, após arredondamento, passa de R$ 4,70 para R$ 4,60 na praça P1, em Mundo Novo; de R$ 6,40 para R$ 6,50 na praça de pedágio P2, em Itaquiraí/Naviraí; de R$ 6,50 para R$ 6,60 na praça de pedágio P4, em Rio Brilhante; de R$ 7,20 para R$ 7,40 na P5, em Campo Grande e de R$ 7,20 para R$ 7,30 na praça de pedágio P8, em Rio Verde de Mato Grosso. As tarifas para esse tipo de veículo foram mantidas nas 3 outras praças.