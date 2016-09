Acelera crescimento da produção industrial da China em agosto

A produção industrial de valor agregado da China, um importante indicador econômico, cresceu ligeiramente em agosto, representando um sinal de estímulo para uma economia desacelerada.

A produção industrial registrou um aumento anual de 6,3% em agosto, cifra maior que a alta de 6% em julho e a de 6,2% em junho, mostram os dados oficiais divulgados nesta terça-feira pelo Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

A produção industrial mede a produção das companhias chinesas com receita anual superior a 20 milhões de iuanes (US$ 3 milhões).

A produção industrial das regiões menos desenvolvidas no oeste da China cresceu 7,9% em agosto, seguida pelos 7,8% nas áreas centrais e pelos 7,2% nas regiões orientais.

No entanto, as áreas afetadas pelo excesso de capacidade no nordeste do país não apresentaram bons resultados, com uma queda de 2% na produção industrial.

Entre janeiro e agosto, a produção industrial da China aumentou anualmente 6%.

Agência Xinhua