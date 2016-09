Abertura de Mercado – Terra Investimentos

Principais Bolsas mundiais

Ásia – As Bolsas asiáticas caíram nesta segunda-feira depois de uma forte baixa nos principais índices americanos na sexta-feira em meio à preocupações com Bancos Centrais. O BCE não estendeu seu programa QE, provocando uma onda de vendas nos mercados de obrigações, que alimentou a curva de títulos dos EUA, além de que o Fed pode aumentar a sua taxa na reunião dos dias 20 e 21 de setembro. Os mercados emergentes da Ásia são particularmente vulneráveis a um aumento das taxas nos EUA, que poderia levar a uma fuga de capitais destas áreas menos desenvolvidas, mas alguns analistas dizem que o forte crescimento e o potencial de lucro mais rápido na Ásia vai temperar qualquer retirada pesada.

A fraqueza nas ações asiáticas foi acompanhada por quedas consideráveis nas commodities, que pressionou as ações de empresas ligadas ao setor.

Destaque para as seguradoras japonesas, que ganharam na expectativa de que seus investimentos no exterior irão produzir retornos mais elevados. Na frente de dados, o núcleo dos pedidos de máquinas do Japão subiu 4,9%, acima da expectativa de uma retração de 2,8%, sugerindo que as despesas de capital privado está aumentando.

Europa – As Bolsas europeias recuam com investidores fugindo ativos de risco em meio às expectativas de que as taxas de juros serão elevadas neste mês nos EUA. A subida das taxas de juros podem prejudicar o apetite por ativos europeus, com investidores devendo optar por procurar investimentos de maior rendimento nos EUA. O setor de recursos básicos tem a pior performance, e ações de commodities estão sob pressão na sequência de uma queda nos preços do petróleo e de metais, com perspectivas de que um aumento das taxas de juro nos EUA irá fortalecer o dólar e isso torna as commodities nominadas em dólares mais caro para as empresas.

Na Grã-Bretanha, o FTSE 100 recua e o Banco da Inglaterra, que iniciou no mês passado a expansão do seu programa de estímulo monetário, emitirá sua próxima decisão na quinta-feira. Entre as mineradoras, Anglo American despenca 5,4%, Antofagasta recua 4,6% e Glencore perde 3,7%. Entre as gigantes, BHP

Billiton afunda 5,1% e Rio Tinto cai 3%.