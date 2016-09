Abertura de Mercado – Terra

Principais Bolsas Mundiais

Ásia – As Bolsas asiáticas fecharam em leve baixa nesta terça-feira, com investidores em clima de expectativa antes de decisões de política monetária nos EUA e Japão, que serão anunciadas amanhã. A grande aposta é a de que o Fed deixará os juros básicos inalterados, mas poderá dar sinais de sua política mais adiante.

Já o BC japonês irá apresentar nesta quarta o resultado do que descreveu como “ampla reavaliação” da agressiva política de estímulos que vem implementando nos últimos três anos e meio.

Nas últimas semanas, houve especulação de que o BoJ poderá voltar a cortar sua taxa de depósitos, que está em -0,1% desde fevereiro, e reduzir suas compra de bônus do governo (JGBs) de mais longo prazo.

No mercado de câmbio, o índice do dólar, que mede a moeda americana contra uma cesta de moedas, foi negociado a 95,634, deslizando dos 96.00 tocados na sexta-feira (16/9). O iene japonês se fortaleceu e fechou a 101,66 em relação ao dólar.

Analistas de mercados acham improvável que haja um aumento das taxas de juros nos EUA, mas que o BoJ poderia cortar as suas taxas para um território mais negativo ainda e neste cenário o iene poderá cair drasticamente.

Europa – As Bolsas da Europa operam com pequenos ganhos nesta terça-feira, com investidores aguardando decisões de política monetária do Banco do Japão e do Federal Reserve. O Stoxx Europe 600 sobe 0,15%, com setores financeiros e de petróleo e gás no vermelho, mas ações de mineração, cuidados à saúde e tecnologia estavam em alta.

As ações de petróleo recuam, seguindo os preços do crude que caem quase 1%. na Futuros de petróleo entregam os ganhos registrados segunda-feira, quando o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que produtores de petróleo, dentro e fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), estavam próximos de um acordo para conter a produção.

BP cai 0,30% e Shell recua 0,03%, enquanto BHP Billiton sobe 1,9% e Anglo avança 0,89%, após a Macquarie supostamente elevar suas classificações sobre os pesos pesados de mineração. Entre outras mineradoras, Antofagasta cai 0,01%, Glencore sobe 1% e Rio Tinto avança 1%.

EUA – Os contratos futuros de ações apontam para uma abertura em ligeira alta em Wall Street, com os investidores permanecendo cautelosos antes de duas importantes decisões de bancos centrais.

É comum investidores adorarem uma abordagem mais cautelosa frente eventos importantes como esses, particularmente quando temos dois no mesmo dia, sendo que ambos tem o potencial de criar enormes volatilidades nos mercados. Em um dia relativamente calmo na agenda econômica, está prevista dados de habitação e licenças de construção.

ECONOMIA/ POLÍTICA

Entrevista Bloomberg – presidente Michel Temer

O presidente afirmou que o governo pode analisar se há espaço para ajudar estados. Sobre a PEC do teto de gastos, disse que deve passar em 2016 e a reforma da Previdência deve passar no primeiro semestre de 2017. Segundo o presidente, a reforma da Previdência e aprovação da regra para estabelecer teto para os gastos do governo com base no valor do ano anterior corrigido pela inflação são “duas reformas difíceis, mas indispensáveis.

MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS

Petrobras reduz plano de investimento em 25%, para US$ 74 bi

A Petrobras prevê investir 74,1 bilhões de dólares entre 2017 e 2021, uma queda de 25 por cento em relação ao Plano de Negócios e Gestão 2015-2019, revisado em janeiro deste ano, informou nesta terça-feira a petroleira em comunicado ao mercado.

Petrobras quer trazer plataforma para área do pré-sal do exterior

A Petrobras pediu autorização para contratar a primeira plataforma de produção de petróleo da área de Libra, no pré-sal, do exterior, segundo a “Folha de S.Paulo”. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) precisa autorizar a operação para que a estatal não tenha que pagar multas pelo não-cumprimento da exigência de conteúdo local, prevista em contrato.

Eletrobras discute colocar ativos de Furnas à venda

Furnas será envolvida na estratégia de venda de ativos do grupo Eletrobras, disse Luiz Eduardo Moreira, superintendente de novos negócios de Furnas, em evento em São Paulo. Segundo ele, ativos específicos já em operação devem ser colocados à venda. A decisão ainda está em discussão na holding.

Empresa ligada ao Bradesco faz acordo na Operação Greenfield

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, empresa ligada ao Bradesco, fechou acordo com o Ministério Público Federal, na Operação Greenfield, por meio do qual se compromete a dar garantias de R$ 104 milhões, em juízo, para cobrir eventuais prejuízos causados aos fundos de pensão Petros (Petrobras) e Funcef (Caixa).

OUTRAS MANCHETES

Eletropaulo (ELPL4) é cortada para neutra pelo BTG Pactual

Smiles (SMLE3): Marcos Antônio Pinheiro Filho é eleito diretor financeiro