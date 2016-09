Abastecer com gasolina é mais vantajoso em 23 das 27 UFs do país

A gasolina manteve sua vantagem em agosto para proprietários de veículos flex por todo o Brasil. Com pouca variação em relação ao mês anterior, o derivado do petróleo fechou o período em R$ 3,83/l. Segundo balanço do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a maior variação de preço por litro do combustível foi registrada na Bahia (-2,13%), atingindo o preço de R$ 3,75/l.

Os menores custos por litro da gasolina foram identificados nos postos do Distrito Federal (R$ 3,48/l), São Paulo (R$ 3,51/l) e Santa Catarina (R$ 3,60/l), ao passo que os maiores preços estão no Pará (R$ 4,18/l), Acre (R$ 4,13/l) e Amazonas (R$ 4,03/l).

O IPTL registrou vantagem deste combustível apenas nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais com custos médios de R$ 2,34, R$ 2,65, R$ 2,63 e R$ 2,64/l, respectivamente.

A maior alta se repetiu no estado de Roraima (R$ 3,70/l), seguido por Pará (R$ 3,63/l). Houve queda mais expressiva nos preços em Mato Grosso (-1,66%) e Sergipe (-0,79%).

Mesmo com a vantagem financeira do combustível fóssil sobre o etanol, é importante lembrar que o derivado da cana de açúcar possui outros aspectos competitivos por ser renovável, limpo e autossustentável. Além disso, reduz significativamente a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa – como dióxido de carbono (CO 2 ), metano (CH 4 ) e óxido nitroso (NO 2 ).

O diesel e o diesel S-10 tiveram pouca variação e custaram R$ 3,19/l e R$ 3,24/l, respectivamente, enquanto o gás natural teve média de R$ 2,36/m³ (representando aumento de 0,76%).