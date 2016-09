Abami promove encontro nacional de advogados

Nos próximos dias 22 e 23, a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário (Abami) recebe o advogado e professor da entidade André Luiz Junqueira no 15º Encontro Nacional dos Advogados do Mercado Imobiliário (ENAI), no Centro do Rio. Junto com juízes, desembargadores e outros especialistas, Junqueira vai tratar de “Novas práticas e perspectivas no mercado imobiliário”, abordando temas como o Novo Código Processual Civil, cobrança de cotas condominiais, compliance e recuperação de empresas.

O evento, que acontece de 9h e 17h30, quinta e sexta-feira, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), é destinado a advogados, estudantes de direito e demais interessados na área imobiliária. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 2232-1215, site www.abami.org.br ou pelo e-mail abami@abami.org.br.