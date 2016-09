Um século de golpes

A I Grande Guerra, que historiadores chineses com sutil ironia denominam Guerra Civil Europeia, foi uma despedida do modelo colonial de ocupação militar e submissão política. É óbvio que não se restringiu à Europa, onde estavam as grandes potências coloniais daquele passado, pois o Japão e os Estados Unidos da América (EUA) também já participavam deste modelo político-econômico-militar. Mas a evolução econômica da sociedade mundial exigia um novo tipo de dominação.

Uma grande responsável pela mudança foi a alteração no combustível que alimentaria o novo ciclo colonial: o petróleo. Vemos nas curvas de produção e consumo que, em 1915, se inicia uma elevação mais forte na produção mundial de petróleo que passa a novo patamar em 1925 e, verdadeiramente, dispara a partir de 1945.

Como nos parece óbvio, a mudança do insumo energético, corolário da transformação industrial, acarreta igualmente a mudança no sistema colonial. Este novo modelo será amplamente adotado nas “independências” das colônias na Ásia e na África e irá alterar os relacionamentos com os países latino-americanos.

Um governo frágil incapacita o Brasil

de oferecer reação nacionalista

Claro que mudanças econômicas, políticas e sociais não se dão no estalar dos dedos, mas se revestem de mantos ideológicos, culturais e muita propaganda política, seja nas artes, na imprensa e até mesmo nas pedagogias adotadas. Quem, que esteja hoje na faixa dos 70 ou mais anos de idade, não aprendeu no antigo primário, hoje o Fundamental I, que o Brasil “é um país essencialmente agrícola”, que a industrialização aqui não vingaria? Era a doutrina da dominação da época que derrubou, em 1945, o presidente Getúlio Vargas.

Este modelo colonial, que denominarei “colonial industrial”, ganha corpo a partir da I Guerra Mundial e se fortalece com a II Guerra Mundial, o que não significa que não ocorria antes nem que esteja balizado pelas guerras. Neste intervalo surge um novo sistema político-econômico-social, o comunismo, que adota o mesmo modelo colonial industrial, e será um competidor do europeu, norte-americano e japonês. Não cabem, neste artigo sobre os golpes, análise das diferenças entre os modelos de colonização, embora sejam bem distintos em suas consequências.

O mundo capitalista, com a dominação do capitalismo industrial, conhece um grande desenvolvimento tecnológico e investimentos nas áreas das ciências, em especial físicas e matemáticas. Disto resulta a revolução no setor da informação, que já nas guerras tem uso na codificação e na transmissão e recepção de mensagens e ganha corpo com aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Por volta da metade do século XX, a informação e a ecologia atuarão com ênfase para o empoderamento de um novo ciclo colonial: o colonialismo financeiro.

Este novo colonialismo não será adotado pelo comunismo e marcará sua dificuldade em sobreviver aos novos padrões que o sistema financeiro internacional, a banca, imporá em todo mundo. A República Popular da China, com seu modelo protegido das influências exteriores, conseguirá o feito único de se desenvolver industrialmente no mundo do colonialismo financeiro.

Este colonialismo atual é impeditivo de desenvolvimento pela exclusividade que dá ao financismo. Todos os ganhos devem ser apropriados pelo sistema financeiro que, por sua vez, vai promovendo a crescente e universal concentração de renda.

Uma sequência quase didática desta mudança de foco golpista pode ser observada no período 1964–1985, no Brasil. Talvez nossos historiadores ainda esperem maior distância dos fatos para análise mais consistente desta história, o que um administrador de empresa não se exige.

Em 1964, os EUA, que estiveram presentes em todos os golpes, bem ou mal sucedidos, no Brasil desde a Proclamação da República, estavam ainda na era do colonialismo industrial. Assim, era objetivo maior a transferência de controle do processo de industrialização do Brasil para as empresas norte-americanas. Paralelamente, visava-se à apropriação de riquezas minerais e criação de mercado consumidor moderno.

Mas logo a seguir o colonialismo financeiro começa a ganhar corpo nos EUA, e, numa verdadeira coincidência, parcelas ponderáveis das Forças Armadas, de inegável sentimento nacionalista, dão um golpe dentro do golpe e tomam o controle do processo de desenvolvimento econômico. Passa, assim, o colonialismo financeiro a ser o arquiteto do novo golpe no Brasil. Este vem com a “redemocratização”.

Quando no exterior a banca derruba o comunismo em seu país símbolo, cria-se um ambiente de irresponsabilidade e arrogância que pode ser consolidado na expressão “o fim da história”. Aqui há o golpe branco do engodo e da hipocrisia com a eleição e reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Neste momento, a comunicação de massa em nosso país já é um oligopólio de quatro famílias, estreitamente vinculadas com todos os colonizadores estrangeiros.

No período em que estivemos totalmente sob tutela da banca, além da criação de mitos econômicos, como do tripé câmbio, juros e controle fiscal, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização, alienação do controle de riquezas naturais e endividamento que justificasse o pagamento de juros elevadíssimos e submissão ao Fundo Monetário Internacional. Nem se precisa mencionar que os reclamos sociais, em especial a educação, não constavam das pautas políticas então vigentes.

Este golpe midiático, guiado por interesses estrangeiros, teve resposta na eleição das pautas opostas, por quatro vezes. Na última, armou-se no Congresso, eleito pelo dinheiro de empresas nacionais, estrangeiras e caixas dois, a base parlamentar do golpe. A base jurídica foi articulada diretamente pelo sistema de informações com os grampos e a espionagem eletrônica estrangeira. O resto foi simples campanha publicitária, diuturna, inundando os veículos da oligopolística imprensa.

O mundo está num momento de delicado confronto dos nacionalismos populares, religiosos e fascistas entre eles e deles com a banca. Várias guerras estão sendo travadas, especialmente na Ásia, e outras estão sendo alimentadas, com interesses meramente econômicos da indústria bélica e dos neocolonialismos resultantes. Neste momento, um governo frágil pela origem golpista e pela sujeição aos interesses estrangeiros coloca o Brasil em situação de incapacidade para oferecer reação nacionalista, de defesa nacional. A isto chegamos em um século de golpes, aplaudidos por burguesia alienada, opressão midiática e repressão policial e judiciária.

Pedro Augusto Pinho

Administrador aposentado.