Início de um ciclo

As Paralimpíadas chegam ao fim, encerrando um ciclo de grandes eventos iniciado pelo Pan de 2007, passando pelos Jogos Militares, em 2011, a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, a Copa de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016. Um sucesso que derruba as teses daqueles que sofrem com o complexo de vira-lata.

Nos Jogos Paralímpicos, outros conceitos se juntaram à óbvia superação: integração, respeito, diversidade são alguns deles. Mais importante do que qualquer campanha, foi poder conhecer que se tratavam de atletas, e que eles disputavam esportes em um nível que atraiu multidões: dos 2,5 milhões de ingressos colocados à venda, 2 milhões foram vendidos. Um exemplo mostra o alto nível das competições: o norte-americano Matthew Centrowitz, medalha de ouro nos 1.500 metros nas Olimpíadas, ficaria apenas em quarto lugar se repetisse o tempo nas Paralimpíadas.

Os Jogos mostraram que todos – brasileiros – podemos nos superar. Que podemos fazer melhor e exigir mais. É uma semente que, tal qual o Bosque dos Atletas, vai prosperar. As eleições, logo ali, podem ser o primeiro passo.

Não compre um carro usado deles

Metade dos eleitores norte-americanos acha que a candidata democrata à Presidência, Hillary Clinton, é desonesta sobre suas finanças; apenas a classificam como honesta (o restante não tem opinião formada). Quanto ao republicano Donald Trump, a situação é um pouco pior: 58% o acha desonesto na questão de investimentos, e 26% acredita que ele tem sido transparente. O resultado consta de pesquisa Center for Public Integrity/Ipsos feita em 1 e 2 de setembro, com 1.005 cidadãos com mais de 18 anos.

O presidente Barack Obama tem mais crédito dos norte-americanos: 52% acha que ele é honesto sobre suas finanças e investimentos, enquanto 22% acredita que é desonesto – mesmo assim, quase um em cada quatro eleitores.

Lesa-pátria

“Nenhum país que entregou o seu petróleo para empresas estrangeiras conseguiu vencer a miséria e se desenvolver”, alertou o vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), Fernando Siqueiras, ao falar na Comissão Geral que debate o Projeto de Lei 4.567, de 2016, que retira da estatal o status de operadora única do pré-sal e solapa a garantia mínima de 30% na exploração de blocos licitados.

Setembro Dourado

A luta contra o câncer infanto-juvenil ganha ainda mais força com o Setembro Dourado, campanha nacional que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Para ajudar a ampliar a conscientização sobre o tema, a Bettanin, em parceria com o Graacc, está promovendo o #MovimentoDourado, que inclui uma série de ações nas redes sociais e pontos de venda.

Retribuição

Será interessante acadêmicos da área de comunicação e profissionais de publicidade acompanharem os gastos em propaganda, na mídia empresarial, das empresas que ganharão as capitanias hereditárias (PPPs) anunciadas por Moreira Franco.

Rápidas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é o convidado do Lide – Grupo de Líderes Empresariais para falar sobre “A retomada do crescimento da economia brasileira”, no próximo almoço-debate, nesta segunda, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo *** O Caxias Shopping (RJ) recebe dia 21 o Feirão de Empregos para Pessoas com Deficiência, parte da Semana da Empregabilidade Inclusiva. Cerca de 30 empresas, instituições do governo e organizações de classe realizarão ações voltadas para a empregabilidade e orientação profissional *** A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel participam da Semana Nacional do Trânsito, entre 18 e 25 de setembro, com diversas ações educativas e de segurança nos municípios atendidos pelo Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel *** O Centro de Memória Sindical reedita o livro 1º de Maio – Cem Anos de Luta, escrito pelo senador italiano José Luiz Del Roio e lançado em 1986. O lançamento será nesta segunda-feira, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira *** O Brasillis Idiomas está com as inscrições abertas para o curso online de formação de tradutores, com duração de 15 meses. Mais informações em www.brasillis.com.br *** O Instituto Unidos Pela Vida (www.unidospelavida.org.br) promove em setembro o 3º Mês de Conscientização da Fibrose Cística, doença genética rara e que ainda não tem cura. A programação inclui 23 eventos em 22 cidades. Dois simpósios, um no dia 4 de outubro, em Curitiba, e outro no dia 11, em Palmas, encerram a mobilização *** No próximo dia 23 as imobiliárias Porta da Frente (Portugal) e Judice & Araujo (Brasil) farão no Hotel Pestana, em Copacabana, a quarte edição de evento sobre investimento imobiliário em Portugal. Serão apresentados imóveis com valor do metro quadrado variando de 3 mil a 7 mil euros *** A Alcoa está com 15 vagas em seu programa de estágio, voltado para estudantes dos cursos de Engenharias, Economia, Administração, Ciências Contábeis e Direito. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro em www.alcoa.com.br