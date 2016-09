Rico Matinal – Expectativa pelas decisões de política monetário seguem

Bom dia.

Os principais mercados europeus e os índices futuros das Bolsas nos EUA recuam nesta manhã. No Brasil, índice futuro opera em queda de 0,7% e o dólar cai 0,2%, cotado a R$ 3,310.

AGENDA DO DIA:

Vale ficar atento aos indicadores que serão divulgados pela manhã nos EUA, que poderão adicionar volatilidade ao mercado.

CORPORATIVAS:

Petrobras (PETR4): A companhia deve reduzir em US$ 20,9 bilhões a projeção de investimento no Plano de Negócios e Gestão para os próximos cinco anos, em um documento que promete ser mais alinhado com o mercado financeiro, trazendo maior transparência e revelando uma empresa mais enxuta e realista. O plano de negócios, aguardado para a próxima semana, deverá apontar investimentos de US$ 77,5 bilhões até 2021, queda de 21% ante o plano quinquenal anterior, publicado em janeiro, segundo a média de pesquisa da Reuters com quatro bancos. A redução dos aportes é ainda maior quando comparada com o plano de negócios da petroleira em 2014, de US$ 220,6 bilhões em cinco anos, quando a companhia ainda não havia reportado perdas bilionárias pelo escândalo de corrupção e os preços do petróleo estavam mais altos.

Mercado todo na expectativa pelo novo plano de negócios da estatal, o que poderá ser um novo gatilho para as ações no curto prazo.

Oi (OIBR4): Em função do processo de recuperação judicial e da expectativa de renegociação de dívidas, a Oi encerrou as operações de hedge que utilizavam derivativos (contratos de swap) para proteção contra riscos cambiais ao longo do trimestre, mostra relatório apresentado nesta quinta-feira, 15, pelos administradores judiciais.

OK… acompanhando os passos da companhia pós pedido de recuperação judicial.

Construção civil: As vendas de imóveis residenciais novos em julho na capital paulista chegaram a 828 unidades, queda de 60,5% ante junho e baixa de 20,5% em relação a julho de 2015. De janeiro a julho, as vendas totalizaram 8.022 unidades, um volume 25,0% abaixo do mesmo período do ano passado. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Os lançamentos de imóveis residenciais em julho na cidade de São Paulo atingiram 1.099 unidades, montante 49,5% inferior ao de junho e 33,2% superior ao de julho de 2015. De janeiro a julho, os lançamentos totalizaram 6.830 unidades, queda de 37,1% em relação aos mesmos meses do ano passado. Na avaliação do presidente do Secovi-SP, o desempenho fraco das vendas em julho já era esperado por se tratar de um mês com férias escolares e menor fluxo das famílias aos estandes de vendas. Para os meses seguintes, a projeção é de recuperação.

OK… acompanhando os dados do setor.

Banrisul (BRSR6): A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou o rating de depósito de longo prazo em escala global e nacional do banco. A perspectiva de todos os ratings foi revisada para estável, exceto pelo rating de depósito em moeda estrangeira, que é limitado pelo teto de depósito em moeda estrangeira do Brasil e permanece com perspectiva negativa, em linha com com o rating soberano. Em relatório, a agência afirma que o rebaixamento reflete a deterioração do perfil financeiro do Banrisul, na sequência da aquisição do direito de fornecer serviços de folhas de pagamento para os empregados estaduais de seu maior acionista, o Estado do Rio Grande do Sul.

Negativo.

JBS (JBSS3): Uma ação movida por consumidores de carne de frango nos EUA alega que as maiores companhias do setor no país, como Tyson Foods, Pilgrim’s Pride e Sanderson Farms, organizaram um esquema para reduzir a produção e elevar os preços do produto nos supermercados. A Pilgrim’s Pride é controlada da JBS. Esta é a segunda ação neste mês que acusa o setor de frango dos EUA de formação de cartel. Um porta-voz da Tyson disse não estar surpreso com a notícia, “já que é comum para escritórios de advocacia entrar com ações parecidas em assuntos que envolvem a defesa da concorrência”. Segundo ele, a Tyson contesta as alegações e “vai se defender no tribunal”.

Ok… de olho…

FLUXO INVESTIDORES:

Acompanhando a movimentação dos investidores estrangeiros em contratos de índice futuro, segundo quadro abaixo. No mercado a vista, os investidores estrangeiros retiraram R$ 687,498 milhões da Bovespa na última terça-feira (13). No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo negativo de R$ 875,618 milhões. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 14,133 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: de olho…

A agenda de política econômica do governo de Michel Temer, a trajetória de crescimento do PIB e, principalmente, a eficácia das medidas de ajuste fiscal no País para corrigir o crescimento da dívida pública estão entre os fatores que a agência de classificação de risco Fitch Ratings vai avaliar nos próximos meses no Brasil para determinar sua nota de crédito, disse a diretora para América Latina. A crise política e a crise econômica levaram o Brasil a ter três rebaixamentos da nota soberana em cerca de um ano, disse a diretora na conferência anual de ratings soberanos da Fitch ontem em Nova Iorque. “Olhando para frente, ainda vemos riscos de piora dos ratings da América Latina”, disse ela, citando além do Brasil problemas em outros países da região.

Japão: mercado segue na expectativa pela decisão de política monetária em reunião que ocorrerá na próxima semana.

O governo do Japão reiterou sua avaliação geral da economia do país e reconheceu avanços em alguns aspectos, como nos gastos com consumo, segundo relatório mensal publicado hoje. No documento, o governo diz que a economia japonesa continua se recuperando moderadamente, apesar da recente fraqueza.

FIQUE DE OLHO:

Nesta sexta-feira, os principais mercados globais seguem na expectativa pelas decisões de política monetária de dois dos maiores bancos centrais do mundo, o Federal Reserve (Fed) e o Banco do Japão (BoJ), na semana que vem. As reuniões de ambos serão nos dias 20 e 21. No dia, a agenda de indicadores aponta para números a serem acompanhados nesta manhã nos EUA e no lado das commodities, o petróleo recua 2%. No campo corporativo, vale ficar atento as ações da Petrobras, que na próxima semana apresentará seu plano de negócios para os próximos cinco anos.

