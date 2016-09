SEG NOTÍCIAS – ANS realiza pesquisa sobre venda virtual de planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou nesta segunda-feira em seu portal (www.ans.gov.br) na internet um questionário para participação pública sobre orientações e normatização da venda virtual de planos de saúde. As questões podem ser respondidas por instituições interessadas no tema e cidadãos em geral. O objetivo é facilitar o entendimento e promover a participação da sociedade em relação às medidas necessárias para esse tipo de comercialização.

A venda virtual de planos de saúde não é proibida, mas para que seja feita de forma segura e de acordo com as regras do setor, a ANS está estudando quais itens precisam ser normatizados e quais necessitam de diretrizes para que as empresas ofereçam essa modalidade de comercialização garantindo os direitos do consumidor. O tema vem sendo discutido no âmbito do Grupo Técnico (GT) Interáreas da ANS. Já foram realizadas duas reuniões presenciais com representantes de prestadores de saúde, operadoras e órgãos de defesa do consumidor. Os encontros tiveram transmissão ao vivo via internet e todas as apresentações e documentos que fizeram parte das discussões ocorridas até o momento estão disponíveis para consulta.

As empresas não serão obrigadas a oferecer produtos virtual. Outro aspecto importante sobre essa modalidade de venda é que ela não implicará em mudança nas normas que regem a comercialização presencial. O questionário para participação pública ficará disponível até o dia 20 no portal da Agência. Depois de encerrado o período de consulta, a ANS consolidará e apresentará as contribuições.

.

Planos registram o primeiro aumento no número de beneficiários em 2016

Depois de 14 meses consecutivos de queda, o número de beneficiários de planos de saúde voltou a registrar, em agosto, uma leve alta, fechando o mês em 48,3 milhões de vínculos – acréscimo tímido de 32.148 beneficiários em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pela ANS.

Solange Beatriz Mendes, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), acredita no processo de estabilização da economia para que a saúde suplementar comece a registrar o retorno do equilíbrio, à medida que os beneficiários recuperarem seus empregos e poder aquisitivo. “A partir deste cenário, os números do setor podem se elevar com a retomada do desenvolvimento do país. Atualmente, aproximadamente 66% dos vínculos contratuais são de coletivos empresariais. O segmento, portanto, está muito associado ao comportamento da economia, à geração de emprego formal e renda”, ressalta a executiva.

Vale destacar o cenário econômico-financeiro das operadoras de planos de saúde referentes ao segundo trimestre de 2016. De acordo com os dados informados a ANS pelas empresas, a receita de contraprestações aumentou 12,3% no primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Já as despesas assistenciais cresceram 13,2% no comparativo dos dois períodos. “Ou seja, as despesas assistenciais continuam a crescer, historicamente, em ritmo mais acelerado do que as receitas”, alerta a presidente da FenaSaúde. Segundo Solange Beatriz, no Brasil, a inflação médica tem alcançado, em média, patamar duas vezes superior ao indicador que registra os demais preços da economia. Entre 2007 e 2016, os gastos per capita com saúde no Brasil cresceram 158,74%, enquanto a variação do IPCA foi de 74,74% no mesmo período.

Na avaliação da presidente da Federação, o momento econômico só acentua os problemas estruturais do setor, que implicam no aumento dos custos da assistência à saúde privada. “Fatores como o aumento da frequência de uso dos recursos médicos estimulado pelos próprios prestadores de serviço, que, no modelo vigente no Brasil, são remunerados por quantidade de procedimentos; preços elevados de materiais e medicamentos; incorporação de procedimentos obrigatórios ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, como é feita hoje, sem a análise crítica da relação custo-benefício; e desperdícios precisam ser amplamente debatidos pela sociedade para viabilizar a sustentabilidade da saúde suplementar”, conclui.

.

Maiores vítimas de acidentes com motos são homens

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot) faz um alerta na próxima segunda, 19 de setembro, Dia do Ortopedista, e conclama os motoristas e motociclistas a dirigirem com maior segurança. A campanha “Segurança em Duas Rodas” será deflagrada em várias cidades do país com distribuição de folders em locais públicos com o objetivo de orientar e reduzir o número de acidentes com motos.

Um levantamento feito da Sbot, em vários hospitais do país, constatou que 47,7% do acidentes com motos acontecem no período da manhã e outros 44,6% são durante a tarde. Menos de 10%, portanto, ocorrem à noite quando a visibilidade dos motoristas é menor. Com o folder a Sbot divulgará o seguinte manifesto: “A melhor pilotagem é aquela em que a segurança é primordial, onde é possível unir o prazer e a liberdade de pilotar uma motocicleta com a certeza de que iremos chegar ao nosso destino, portanto ao pilotar sua motocicleta siga as dicas: observe, reaja, tenha o controle!”

“Os acidentes com moto representam o maior desafio para os ortopedistas nas emergências dos hospitais por conta das múltiplas fraturas provocadas pelas colisões”, afirma o coordenador da campanha, Miguel Akkari. A pesquisa constatou que 40% dos acidentes são provocados por quedas da motos, 17% por colisão frontal, 28% por colisão lateral e apenas 1% por colisão traseira. Em relação aos atropelamentos, em 9% dos casos, o paciente é o motociclista e em 5% é o pedestre.

Os ortopedistas orientam que todos fiquem atentos às medidas de segurança como: sempre acender a farol da moto, mesmo durante o dia, utilizar roupas apropriadas e com sinalização. Jamais esquecer do capacete e ficar atento para que o modelo seja o mais completo com fechamento frontal e certificado pelo Inmetro.

O levantamento da Sbot constatou que na metade dos acidentes com motos (49,2%) houve necessidade de internação hospitalar e mais da metade também (53,8%) dos acidentados utiliza a moto como instrumento de trabalho. A cada ano, cerca de 12 mil pessoas perdem a vida em acidentes em duas rodas, são 28% das vítimas fatais de todos os acidentes no transporte terrestre. Segundo o Ministério da Saúde, de 2008 a 2013, o número de acidentes com motociclistas cresceu 115%.

Para o ortopedista Miguel Akkari, muitos ainda ficam com sequelas para o resto da vida e impedidos de voltar ao trabalho depois da recuperação de múltiplas fraturas. A vítima é sempre muito jovem e do sexo masculino (87%): 52% são motociclistas entre 18 e 30 anos; em 28% dos casos, entre 30 e 40 anos; e 20% acima dos 40 anos.

.

ENDOSSANDO

Relatório de Sustentabilidade – A Mapfre Brasil apresenta ao mercado o seu Relatório de Sustentabilidade 2015. Pelo 10º ano consecutivo, o documento foi elaborado de acordo com as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative (GRI), reafirmando o compromisso da empresa em prestar contas aos seus stakeholders da forma mais transparente possível, com a consolidação dos principais resultados de gestão e monitoramento, que foram priorizados a partir dos temas considerados mais relevantes e materiais pelos diversos públicos e pela alta gestão.

O relatório apresenta os desempenhos financeiro, operacional, social e ambiental registrados no ano pelas empresas que compõem a estrutura corporativa da Mapfre Brasil: Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, Mapfre Serviços Financeiros e Brasil Assistência.

“Apesar da desaceleração da economia vivenciada em 2015, a Mapfre Brasil desenvolveu suas atividades de maneira satisfatória, registrando desempenho positivo em quase todos os segmentos em que opera e cumprindo as metas propostas para o ano”, destaca Wilson Toneto, CEO da Mapfre Brasil.

As receitas totalizaram R$ 17,7 bilhões, o que representa um crescimento de 3,6% em relação ao exercício anterior (R$ 17,1 bilhões) e o lucro antes de impostos e participações subiu para R$ 3 bilhões (34% superior ao de 2014).

Ciente de que a perenidade do negócio depende de uma série de fatores (econômicos, sociais, ambientais, de governança, reputacionais, tecnológicos etc.) mas também da sua capacidade de geração de valor para todos os públicos envolvidos, a Mapfre Brasil mantém a sustentabilidade integrada à sua estratégia do negócio. Como resultado, a empresa tem aprimorado a gestão de riscos socioambientais, identificando novas oportunidades, liderando a cadeia de valor em busca de resultados integrados e de uma atuação equilibrada com seus públicos de interesse.

Assim como em anos anteriores, o conteúdo do relatório foi submetido à verificação externa, realizada por empresa de auditoria independente, e à checagem da GRI, garantindo transparência e confiabilidade aos dados divulgados.

.

Estudo Sigma – O último estudo sigma da Swiss Re, “Resseguro e seguro estratégicos: a crescente tendência das soluções customizadas”, concentra-se na utilidade e no uso crescente de soluções de resseguro e seguro não tradicionais. Os programas de resseguro estratégicos são desenvolvidos para proporcionar uma proteção de risco mais eficiente e podem ajudar as seguradoras a otimizar sua estrutura de capital a fim de melhorar os retornos sobre o capital e minimizar os custos de capital. Desta forma, as seguradoras estão integrando cada vez mais o resseguro em sua estratégia de longo prazo e em seus planos de crescimento. As soluções estratégicas também são usadas para gerenciar circunstâncias desafiadoras, como fusões e aquisições, mudanças nos regimes regulatórios ou movimentações de mercado.

As seguradoras e as grandes corporações tornaram-se mais sofisticadas no gerenciamento de seu capital e de seus riscos, centralizando, com frequência, a compra de res/seguro para as diferentes linhas de negócios e territórios. O desenvolvimento tem sido guiado pela consolidação da indústria de seguros, pela globalização dos riscos, pelas inovações tecnológicas e pelas reformas regulamentares. “Isso resulta em limites e retenções mais altos, assim como na substituição de contratos locais por soluções maiores e mais complexas”, afirma o economista-chefe da Swiss Re, Kurt Karl. “No entanto, caminha de mãos dadas com uma maior necessidade de estruturas de res/seguro customizadas que lidem com situações únicas e, por vezes, possam ser ampliadas com características inovadoras a fim de atender às necessidades específicas dos clientes.”

As soluções estratégicas representam uma área de crescente demanda no setor. A transferência de risco é uma premissa fundamental para qualquer transação de res/seguro, inclusive as soluções customizadas. No entanto, a justificativa para o uso destas soluções evoluiu para três áreas de motivação mais amplas. A primeira envolve as soluções estruturadas, projetadas para aumentar a eficiência do res/seguro ao combinar os riscos múltiplos e/ou os acionadores interdependentes. Como parte de um processo de gerenciamento de risco mais integrado, ela concentra-se na distribuição conjunta de todos os riscos, ajudando a expandir a segurabilidade de riscos difíceis de segurar. Além disso, consegue também proporcionar uma elevada capacidade para riscos de catástrofes, um desafio em especial para algumas companhias de res/seguro menores.

Os benefícios de um programa de transferência de risco podem ser demonstrados por um caso recente de uma empresa de energia estatal do Uruguai, que adquiriu uma proteção de seguro combinada contra a seca e contra os elevados preços do petróleo. Os pagamentos ocorreriam quando os níveis de chuva ficarem abaixo de um nível específico de acionamento. Além disso, os pagamentos seriam mais altos quando o preço do petróleo estiver elevado. A solução de seguro baseada em índice protegeu a empresa contra a volatilidade dos recebimentos e, consequentemente, protegeu os consumidores contra o risco de preços elevados para a energia elétrica.

As soluções de resseguro customizadas também oferecem benefícios de transferência de risco para as seguradoras cedentes. Por exemplo, uma seguradora regional pequena nos EUA passou por perdas voláteis resultantes de graves tempestades convectivas. Ela precisava de proteção contra a volatilidade dos ganhos, para que tivesse o mínimo necessário para manter sua classificação de crédito. A solução foi um programa de resseguro de vários anos com divisão de lucros e características de cancelamento que davam à seguradora o benefício de uma capacidade de longo prazo em níveis de preços consistentes.

O segundo uso não tradicional do resseguro é para fins de finanças corporativas, ou seja, para lidar com questões de gerenciamento de capital. O custo de capital e a eficiência do capital têm se tornado cada vez mais importantes no ambiente atual de baixo investimento e baixo crescimento, e o resseguro pode substituir o capital tradicional e aumentar a rentabilidade. Soluções orientadas para as finanças corporativas incluem coberturas retrospectivas de não vida e antecipação do resultado futuro das carteiras de vida (VIF – Value In Force), com o objetivo de liberar capital e antecipar os fluxos de caixa futuros com negócios de longo prazo.

A terceira motivação para o uso de soluções de resseguro customizadas é viabilizar os objetivos de crescimento estratégicos e de longo prazo de uma seguradora cedente. No setor de vida, os contratos de resseguro podem ser criados com o fim de ajudar uma seguradora a financiar despesas elevadas e fluxos de caixa negativos associados ao crescimento de novos negócios.

No caso de não vida, o suporte ao crescimento pelo resseguro concentra-se mais no alívio flexível e sob demanda do capital, além da melhoria da eficiência do capital. O cedente também pode se beneficiar com o conhecimento técnico e de mercado de uma resseguradora.

Estas três áreas de motivação para a compra de res/seguro estratégico não são excludentes. Por exemplo, grandes programas para catástrofes podem se estender pelas três.

A gama de soluções de resseguro inclui vários conceitos que podem ser modificados e combinados para abordar as necessidades de um cliente. Há tantas formas de soluções customizadas, quanto há situações específicas de clientes. O uso de estruturas customizadas como ferramentas para atingir metas estratégicas e de finanças corporativas de longo prazo é frequentemente um processo de vários anos. Em todas as instâncias, transações de sucesso baseiam-se no estreito alinhamento de todas as partes interessadas, que podem envolver a seguradora, a resseguradora, o corretor e órgãos reguladores. Diversos fatores contribuem para um contrato de resseguro estratégico de sucesso, incluindo objetivos claros, patrocínio do executivo sênior da cedente, equipes de negociação experientes, ampla capacidade de risco, relações de longo prazo e o cumprimento da contabilidade, dos tributos e das regulamentações segundo as melhores práticas. Por fim, a comunicação transparente entre todas as partes interessadas é essencial em uma transação.

.

Picasso – Com patrocínio do IRB Brasil Re, empresa líder em resseguros do Brasil, “Pablo Picasso – mão erudita, olho selvagem” chega à Caixa Cultural no Rio de Janeiro (Av. Almirante Barroso, 25 – Centro) e fica aberta ao público de 13 de setembro a 20 de novembro, das 10 às 21h. A exposição faz um recorte cronológico da obra de um artista à frente do seu tempo e abrange desde seus primeiros anos até sua fase final, na década de 1970.

Quem visitar a exposição, de sexta a domingo, poderá participar de uma ação interativa e vivenciar como é ser um pintor. Criada pela agência UP Line, a Painting Experience permite ao visitante criar sua própria tela digital com a ajuda de um par de óculos de realidade virtual. A ação é realizada por meio do recurso Lighthouse, uma das versões de tecnologia mais modernas do mundo, que rastreia movimentos dos braços e mãos. Durante cinco minutos, o usuário consegue reproduzir a experiência da pintura e ainda ter uma visão 360° do ateliê. A arte final poderá ser compartilhada nas redes sociais utilizando uma tela touch screen.

“Conseguimos unir arte e tecnologia para que o público tenha uma experiência encantadora, toda inspirada no universo de grandes artistas. Nosso papel como patrocinador não é apenas investir, mas tornar a exposição ainda mais interessante aos visitantes”, afirma Daniele Sibucs, gerente de Marketing e Comunicação do IRB Brasil Re.

A ação é gratuita e contará ainda com a presença do mascote IRBito, que irá apresentar, de forma simples e lúdica, o trabalho do IRB e descrever toda a iniciativa envolvendo um dos maiores gênios das artes plásticas mundial.

Os trabalhos da exposição, que já esteve em São Paulo, vêm da coleção do Museu Picasso de Paris e pertenceram ao próprio artista, que não os vendeu ou doou durante sua vida, mas escolheu mantê-los. O conjunto escolhido pela curadoria reúne pinturas, desenhos e escultura de violões e instrumentos de corda representativos das fases cubistas do artista.

Fazem parte do acervo obras como “Retrato de Homem” (1901), marco de sua Fase Azul; “Autorretrato” (1906), uma autorrepresentação, recurso que Picasso usou ao longo de toda sua carreira; e as fotos de Dora Maar, uma de suas mulheres, que documenta o processo de pintura da obra “Guernica” (1937).

O IRB Brasil Re tem se firmado como grande incentivador da cultura nacional e já patrocinou exposições renomadas de artistas como Frida Kahlo e Salvador Dalí. Somente nos últimos dois anos, a companhia apoiou mais de 30 ações culturais e esportivas, com investimentos que giram em torno de R$ 15 milhões.

Também a Prosegur, além de apoiar a exposição, foi a companhia responsável pela escolta das obras no trajeto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Antes da edição carioca, a mostra esteve no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, de maio a agosto, onde foi sucesso de público e crítica.

A mostra conta com 138 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, cerâmicas e fotografias pertencentes ao Musée National Picasso-Paris. A exposição possibilita uma rara imersão do público no universo do artista espanhol, que viveu grande parte de sua vida na França. Das 138 obras, 109 são de Picasso: 27 pinturas, 42 desenhos, 20 gravuras e 20 esculturas, incluindo 12 cerâmicas, em sua quase totalidade nunca vistas no Brasil.

Também integram a mostra 22 fotografias feitas por Andres Villers (1930-2016) em parceria com Picasso, e três fotografias feitas por Pierre Manciet durante as filmagens de “La vie commence demain” (1949), de Nicole Védrès, no ateliê do artista em Fournas, Vallauris, na França. O filme, de 89 minutos, também poderá ser visto pelo público, junto com dois outros: “Guernica” (1950), de Alain Resnais e Robert Hessens, com 13 minutos, que aborda a obra-prima de Picasso, entre pinturas, desenhos e esculturas feitas por ele entre 1902 e 1949; e “Le Mystère Picasso” (1956), de Henri-Georges Clouzot, com 78 minutos, que revela seu processo criativo.

.

Caminhoneiro Seguro – A Sompo Seguros S.A. anuncia o lançamento dum novo produto que tem como objetivo trazer mais tranquilidade na estrada e nos percursos diários realizados pelo caminhoneiro. Idealizado para atender às pessoas físicas e jurídicas que atuam no segmento de veículos de carga, o Caminhoneiro Seguro é específico para Furgão/VUC, Caminhão leve, Caminhão pesado, Rebocador, Semirreboque e Reboque – nacional e importado, além de contar com um leque de serviços complementares.

Com o Caminhoneiro Seguro, o caminhão e o condutor contam com uma cobertura adequada ao seu perfil, além de uma série de serviços complementares. As coberturas básicas para o veículo são: colisão, incêndio ou roubo ou cobertura exclusiva para incêndio e roubo. Há também a possibilidade de contratação da cobertura exclusiva para os riscos a terceiros, danos materiais e corporais juntamente com os serviços de vidros e Assistência 24 h. Opção também de Coberturas Adicionais adequadas ao novo Produto, como a extensão da cobertura 0km por 12 meses e uma cobertura exclusiva para basculamento – operação de descarga.

O segurado também tem a opção de contratar serviços complementares, como o serviço completo de vidros, que além do reparo ou substituição do vidro para-brisas, ou a substituição dos vidros laterais ou traseiros – já observados no serviço básico – também cobre consertos ao para-brisa/vigia, vidros laterais, faróis e lanternas convencionais ou LED/xênon, faróis auxiliares e retrovisores.

O produto também garante o serviço de Assistência 24 h com o serviço exclusivo de auxílio alimentação.

Pensando na tranquilidade e na segurança para o caminhoneiro, o produto traz algumas coberturas adicionais, que podem ser essenciais para o bem-estar desses profissionais. Uma delas é para o caso de perda de faturamento, que garante ao segurado, pessoa física ou jurídica, a reposição da perda em caso de sinistro indenizável. Os valores das diárias estãoentre R$ 100 e R$ 200, conforme a contratação

Já no serviço de Assistência 24 horas, há a opção de Auxílio Alimentação em caso de falecimento do condutor do veículo informado na apólice e o serviço de Apoio Emocional, que ajuda o segurado nas situações de forte impacto emocional.

Segundo Adriano Fernandes, diretor de Produtos Personal Lines da Sompo Seguros, “o mercado relacionado à área de veículos de carga tem demandas significativas tanto para a garantia do bem quanto relacionadas ao bem-estar dos condutores, sejam eles proprietários ou não. Outro fator é que hoje, os transportadores também têm de lidar com altas despesas relacionados à sua atividade. Dessa forma, idealizamos um produto que pudesse atender à uma ampla gama de categorias de prestadores de serviços – desde os leves até os mais pesados – a fim de contribuir com a otimização dos custos e com a tranquilidade dos motoristas”.

.

Hapvida integra debate sobre relacionamento com consumidor

Nos dias 13 e 14 de setembro, o Hotel Transamérica de São Paulo sedia a 14ª edição do Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente – Conarec 2016, segundo a organização o maior e mais importante evento sobre relacionamento com clientes, relações de consumo e inovação no serviço ao consumidor do mundo. Nesta terça, Cândido Junior, vice-presidente do Hapvida, participa do painel “Relacionamento com o consumidor”.

Mediado pelo jornalista Rodrigo Bocardi, o painel trará ideias de como consumidores estão mudando as empresas. Além de Cândido Junior, o evento contará também com a participação do André Rosas, superintendente Comercial Empresarial do Hapvida, que no dia 14 fará uma apresentação sobre cases de sucesso do Hapvida, das 14h24 às 14h55.

“Atualmente, com 3,3 milhões de beneficiários de planos médicos e odontológicos, o Hapvida se posiciona como a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste e isso só é possível com uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos”, pontua Cândido Junior. Neste ano, o Hapvida vai investir inicialmente R$ 180 milhões em hospitais, ampliações de unidades, tecnologia, novos equipamentos, clínicas e laboratórios – desse total, R$ 22 milhões destinam-se exclusivamente para tecnologia.

.

Congresso de Odontologia – Interessada em ampliar cada vez mais sua presença no mercado de Responsabilidade Civil Profissional, a Argo Seguros participará nesta semana do Congresso de Reabilitação Oral, Periodontia e Implantodontia (Cropi). O evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de setembro, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto.

A cada dois anos, o Cropi reúne profissionais de destaques nacionais e internacionais em suas áreas afins – em também em estética – e oferece a todos os dentistas uma visão contemporânea da Odontologia, que podem agregar novos conhecimentos, avaliar e promover o intercâmbio dos grandes avanços científicos atuais, através de trabalhos científicos e evidências clínicas.

A seguradora estará presente em parceria com a Work Doctor, empresa que oferece toda a estrutura contábil de forma 100% digital, integrando a clínica com o escritório de contabilidade. “Apesar de estarmos em segmentos diferentes, temos muito em comum porque ambos atuamos de forma virtual, oferecendo conforto e tranquilidade para o dentista”, explica Fernando Cantreras, coordenador de Marketing B2B.

O executivo se refere a plataforma digital Protector, que permite conhecer todos os detalhes do produto e fazer uma cotação em tempo real. Se o dentista optar pela contratação, ela pode ser concluída em apenas cinco minutos e com pagamento em até 12 vezes. Porém, o negócio só pode ser fechado com a participação de uma corretora de seguros. “Desenvolvemos a plataforma para facilitar os negócios, mas não abrimos mão da figura do especialista dando todo o suporte ao cliente”, garante Fernando.

Após a contratação, o segurado passa a ter acesso a “Sala de Emergência”, um serviço de atendimento diferenciado e exclusivo, onde o cliente tem uma equipe de especialistas à sua disposição para auxiliá-lo em caso de eventuais dúvidas sobre seu seguro e coberturas, sinistros e demais casos relacionados à sua atividade profissional.

Outra exclusividade do Protector Dentistas é o aplicativo móvel disponível para download na Apple Store e Google Play. Através do aplicativo “Meu Protector”, o segurado pode visualizar todas as informações sobre seu seguro, obter cópia da apólice, alterar dados cadastrais, visualizar os boletos e status de pagamento, avisar e acompanhar os sinistros, entre outras funcionalidades.

A Argo Seguros também oferece coberturas para outras 20 profissões, como advogados, médicos, arquitetos, corretores de seguros e de imóveis, entre outras. Para saber mais, basta acessar o site da plataforma digital Protector.