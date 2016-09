Rio permanece em chamas

Ao apagar da pira olímpica, somos levados a encarar a realidade. Depois do prazer de uma agenda positiva, com histórias de superação e conquistas que só o esporte é capaz de apresentar, nos deparamos com a violência da cidade, com destaque para o extermínio de policiais. Mesmo com a presença da Força Nacional até as eleições, dia após dia, novos atentados acontecem, a sensação de insegurança cresce e a dúvida quanto ao futuro permanece.

Não podemos esquecer que, mesmo durante a Olimpíada, um PM que integrava a Força Nacional, ao errar o caminho, foi alvejado por bandidos da Maré, morrendo dias depois no hospital. Somente neste ano já foram mais de 260 policiais militares feridos, com mais de 70 mortes. Vítimas de assaltos ou por simplesmente serem identificados como policiais. Um cenário nebuloso e que vem se agravando a passos largos.

Recentemente, o coronel Linhares foi vítima de latrocínio, perdendo a vida precocemente. Mas, obviamente, toda essa violência não se limita aos policiais. Também recentemente, um estudante foi morto na porta da universidade, no Rio Comprido. Em Santa Cruz, tiroteio interrompeu o funcionamento do BRT e resultou na morte de quatro pessoas. Na Barra de Guaratiba, foram dois os feridos por tiros. Em toda a cidade o clima é de insegurança, o que se repete no estado, essencialmente na Baixada Fluminense e região metropolitana, como São Gonçalo.

O Rio precisa urgentemente de medidas sólidas para frear a crescente violência. Longe do espírito olímpico, a cidade que ainda recebe a Paralimpíada pouco a pouco se distancia do pódio da tranquilidade e da ordem urbana, voltando a enfrentar dias difíceis e que carecem de total atenção das autoridades. Se fomos todos olímpicos, isso já passou. Devemos lembrar que somos todos cidadãos.

Marcos Espínola

Advogado criminalista.