Brasileiro utiliza de dois a quatro dispositivos para se conectar à internet, segundo pesquisa

A relação dos consumidores brasileiros com a internet é bastante intensa. Considerando a parcela dos consumidores conectados à rede, 96% dessas pessoas acessam a internet, pelo menos, uma vez por dia. A quantidade de aparelhos utilizados para navegar na rede também chama atenção. No total, 72% dos consumidores brasileiros utilizam de dois a quatro aparelhos para acesso e o smartphone é o dispositivo favorito, mencionado por 37% dos entrevistados. As conclusões são da pesquisa Consumidor Brasileiro, realizada pela REDS, empresa da holding HSR Specialist Researchers, em parceria com o Centro de Inteligência Padrão (CIP), para identificar hábitos dos brasileiros em relação às telecomunicações.

Apesar de todo o avanço na utilização dos dispositivos móveis, derrubando a barreira da conexão fixa à internet, a grande maioria dos consumidores brasileiros (88%) aponta a residência como local preferencial para acessar a internet. O acesso realizado no ambiente de trabalho foi apontado por 35% do universo pesquisado e a casa de amigos e parentes foi citada por 30% dos consumidores.

Pacotes de dados são consumidos por 72% dos consumidores brasileiros que possuem celular. A rede 3G é utilizada por 65% e 35% recorrem à tecnologia 4G. Dentre os planos mais utilizados pelos consumidores brasileiros, o pré-pago é a opção de 70% dos usuários, seguido pelo pós-pago, com 22% de adesão. Franquias de 100MB, com 18% de menções, e 500MB (15%) são as mais buscadas por quem deseja ter acesso móvel à web.

A pesquisa quantitativa Consumidor Brasileiro foi realizada pela REDS, em fevereiro de 2016, com 1.933 entrevistas online, em todas as regiões do País. O universo foi composto por homens e mulheres, entre 15 anos e 70 anos, das classes A, B e C (critério Brasil), moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, interior do Nordeste e região Norte, além das cidades de Salvador, Brasília, Campo Grande e Cuiabá. O estudo foi ponderado por classe social, sexo e região para reconstituir o perfil da população brasileira.