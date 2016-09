G20 combinará políticas para estimular crescimento econômico

Hangzhou (China) – Os membros do G20 prometeram combinar medidas – reformas monetária, fiscal e estrutural – para promover o crescimento econômico, disse o vice-ministro das Finanças da China, Zhu Guangyao, nesta sexta-feira. Numa coletiva de imprensa antes da Cúpula do G20 na cidade de Hangzhou, Leste da China, Zhu disse que o consenso entre os presidentes de bancos centrais e ministros de Finanças dos membros do G20 será entregue para os líderes desses países para revisão.

Zhu disse que as políticas monetárias e fiscais e a reforma estrutural deverão ser combinadas, porque o efeito do alívio monetário, que teve um papel importante ao estimular as economias dos países ocidentais, não pode durar enquanto o uso de estímulo fiscal é contido pelo alto nível de dívidas em alguns deles.

Ele disse que os presidentes dos bancos centrais e os ministros das Finanças do G20 também concordaram em fortalecer a comunicação sobre políticas para mercado de divisas. Zhu acrescentou que o problema de capacidade industrial excessiva, que foi principalmente causado pela fraca demanda internacional em meio à recuperação econômica lenta, é um desafio global que precisa de ação conjunta. A China, que está liderando a redução da capacidade industrial excessiva do mundo, quer usar princípios de mercado para fazer o corte, finalizou.

Agência Xinhua