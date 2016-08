Cooperação científica com a Coreia do Sul

Percorrer os vários estados da Federação e visitar as instituições científicas e tecnológicas tem sido um motivo de satisfação e excelente oportunidade para verificar o que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), tem realizado em prol do desenvolvimento nacional.

Nesta última semana visitei a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), instituição comunitária jesuítica localizada em São Leopoldo, cidade dos índios carijós localizada próxima a Porto Alegre, com cerca de 220 mil habitantes e que vem se consolidando como polo universitário, científico e tecnológico.

Ali foi possível constatar como, mesmo em um momento de crise econômica, é possível realizar um trabalho de elevado nível tecnológico aproximando os conhecimentos científicos do processo de inovação. A Unisinos conseguiu estabelecer a Tecnosinos, onde se encontram instaladas 73 empresas que geram 3,8 mil postos de trabalho, com um faturamento anual de R$ 1,3 bilhão, e que levaram ao registro de cerca de 50 patentes. No parque está instalada a itt Chip, a primeira fábrica de semicondutores do país.

Junto com o reitor da universidade, padre Marcelo de Aquino, o governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lee Jeong-gwan, e o presidente da Fundação Coreana para Estudos Avançados, In Kook Park, tive o privilégio de inaugurar um novo espaço de 2.800 metros quadrados, financiado pela Finep, visando à instalação de novas empresas.

Participei ainda da abertura do VI Fórum Brasil–Coreia de Cooperação Tecnológica, este ano tendo como tema central as “tecnologias avançadas para o amanhã”, com grande destaque para áreas como a microeletrônica, semicondutores e internet das coisas.

A cooperação com a Coreia do Sul tem sido produtiva. Afinal, este país desenvolveu, como poucos, a área de inovação tecnológica, investindo 4,3% do seu PIB em Ciência e Tecnologia, um dos mais altos do mundo, fazendo com que esta pequena nação se constitua a 13ª economia do mundo, o terceiro maior usuário de internet e sede de grandes complexos tecnológicos e industriais como Hyundai, Kia, Samsung e LG.

